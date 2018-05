„Eram într-o seară acasă în fața pianului și, dintr-o joacă, am compus refrenul acestei piese. „As da” este o melodie extrem de personală, este una din cele mai sincere piese pe care le-am scris, dar si una din cele mai frumoase declarații pe care le-am făcut. Sunt sentimentele mele puse in versuri, sentimente atat de puternice pe care le poti compara cu dragostea mea pentru muzica. Ceea ce m-a inspirat este povestea de dragoste pe care o trăiesc în prezent alături de Edi. O data ce am stiut despre ce va fi piesa, versurile au venit de la sine”, a declarat Alina despre noul single pe care urmeaza să îl lanseze.

Alina Eremia s-a facut cunoscuta publicului prin serialul „Pariu cu viața”, iar aventura ei in lumea muzicii a inceput impreuna cu Lala Band. În 2012, a lansat primul single din cariera solo, „With or without you”, urmat de piesa „Tu esti vara mea”, care s-a auzit la radiourile din toata tara. De asemenea, piesele „Cum se face”, „Când luminile se sting” și „Dulce Amar” s-au bucurat de un real succes. În anul 2017, Alina Eremia a atins fruntea clasamentelor muzicale cu hit-ul „Poarta-ma”. Piesa lansata la inceputul acestui an alaturi de Mark Stam, „Doar noi”, s-a bucurat de un real succes, iar piesa „Frezee”, colaborarea cu Monoir, a trecut granitele tarii, bucurându-se de aprecierea turcilor, a grecilor si a bulgarilor. Zilele trecute, Alina Eremia a purtat o ținută îndrăzneață la petrecerea VIVA! 2018.

