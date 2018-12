„Cutremurul m-a speriat cel mai tare. Eu nu am trăit vreun cutremur de magnitudine prea mare şi nu ştiu cum ar trebui să reacţionez”, a spus Alina Puşcaş.

„Nu ştiu de ce, am un coşmar care se repetă de ani şi ani de zile. Visez că sunt într-un bloc de apartamente şi vine apa şi văd cum înghite tot şi eu o văd şi pur şi simplu aştept să mor”, a mai adăugat Alina Puşcaş la Happy Channel. În urmă cu 8 ani, Alina Pușcaș începea, în paralel, o carieră de actriță și una de cântăreață. Când au început să curgă ofertele de roluri în seriale și prezentatoare TV, a renunțat la muzică. Acum, îi pare rău. Crede că i-ar fi stat bine pe scenă.

„Recent, m-a întrebat cineva de ce nu am început să și cânt și am zis că nu mai am timp să mai fac și asta. Cânt așa, prin casă, cu copiii. A fost, la un moment dat, un trend cu «Cutiuța muzicală», dar mie îmi place să cânt alt gen, nu din astea de copilași. Mie îmi place muzica mai profundă, mai pe blues. La „Te cunosc de undeva' nu m-aș băga, că e complicat. Sunt artiști cu experiență, este domeniul lor de activitate, au făcut multe ore de canto, pregătire artistică”, ne-a spus Alina.

