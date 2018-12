Fosta soție a lui Ilie Năstase a povestit că are încredere în partenerul de viaţă şi se bucură foarte mult să lucreze cu Răzvan în acelaşi birou.

„Eu îmi doresc să fiu sănătoasă şi familia mea să fie sănătoasă. Să avem încredere în noi, atunci poţi să faci orice. Ştii cum e, pisica blânză zgâre rău. Mă mai enervez. Noi lucrăm împreună. Câteodată el are o opinie, eu am o opinie, câştigă el mereu şi eu mă enervez. Eu tot timpul am cam fost aşa. Eu aşa ştiu să funcţionez. Fac echipă foarte bine cu omul de lângă mine, mi-ar şi părea că sunt singură dacă nu ar fi Răzvan în acelaşi business cu mine. E cel mai frumos sentiment să ai încredere unul în altul. Mi s-ar părea foarte greu să fiu suspicioasă. În România facem sărbătorile anul ăsta”, a spus Amalia Năstase pentru Antena Stars.

Fosta soție a lui Ilie Năstase, Amalia Năstase este o femeie împlinită, mamă a trei copii, ea aducându-l pe lume în urmă cu doi ani pe Toma, băiețelul pe care îl are cu Răzvan Vasilescu. Deși nu și-a recăpătat formele de odinioară, fosta soție a lui Ilie Năstase pune preț pe fericirea în familie și nu pe gura lumii.

Citește și

ANALIZĂ/ Blocaj în Parlament. PSD se vede în imposibilitatea de a-şi trece proiectele de lege, din dorinţa de a-şi apăra liderul