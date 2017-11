Amazon, reduceri de Black Friday 2017. Amazon este cel mai mare retailer online din lume, acesta având anul trecut venituri totale de 135,98 miliarde de dolari, în urcare cu 27,1% față de 2015.

Amazon se află pe poziția 26 în topul celor mai mari companii la nivel mondial, potrivit topului Fortune Global 500. Amazon a raportat pentru 2016 un profit total de 2,37 miliarde de dolari, în urcare cu 297%.

Colosul american are active totale de peste 83,4 miliarde de dolari și peste 341.000 de salariați în întreaga lume. Valoarea bursieră a Amazon este în acest moment de 482 de miliarde de dolari.

Presa a scris, de curând, că Amazon ar putea începe să vândă și medicamente pe site-ul său, ceea ce ar afecta marile lanțuri de distribuție la nivel mondial.

Amazon a fost fondat în anul 1994 de către Jeff Bezos, iar la început vindea cărți online. Ulterior și-a diversificat atât de mult activitatea încât acum vinde pe site-urile sale aproape orice.

Datorită succesului înregistrat de companie, averea lui Jeff Bezos a crescut puternic, iar în vara acestui an chiar l-a detronat pe Bill Gates pentru o zi și a devenit cel mai bogat om de pe planetă. Potrivit topului Forbes, Bezos are acum o avere de 85,6 miliarde de dolari, în vreme ce Bill Gates are 88,8 miliarde.

Jeff Bezos mai deține și ziarul american Washington Post, dar și compania spațială Blue Origin, care concurează la cucerirea spațiului cosmic cu SpaceX, firmă fondată de către Elon Musk.

Pe lângă comerțul online, Amazon deține și unele dintre cele mai populare site-uri din lume, așa cum este cazul bazei de date despre filme IMDb, Alexa, Audible – care vinde audiobook-uri sau Twitch – un site de streaming pentru împătimiții de jocuri video.

Tot în domeniul video, Amazon deține serviciul Prime Video, similar Netflix. Acesta oferă utilizatorilor filme și show-uri tv. De altfel, începând din 2015, Amazon a început chiar să câștige premii Emmy pentru peliculele produse. Amazon Prime Video este deja disponibil în România.

Concomitent, Amazon este și cel mai mare distribuitor de cărți electronice din lume datorită e-readerelor Kindle și produce chiar și tablete dotate cu sistemul de operare Android și conectate la serviciile sale online.

Acum, Amazon se află în mijlocul unei campanii globale de extindere. În SUA, grupul a achiziționat recent retailerul Whole Foods din SUA și acum deține și primele magazine fizice.

Mai mult, Amazon se lansează în România. Gigantul american a închiriat 13.500 de metri pătrați în Pipera și angajează 1.300 de oameni.

Amazon deține deja un centru de logistică la Iași, dar nu este prezent la nivel oficial în țara noastră, iar românii nu pot achiziționa produse de pe site-urile Amazon cu extensie în România.

Grupul ar putea profita, astfel, de faptul că România are cel mai mare număr de programatori din Europa, iar forța de muncă este ieftină și bine instruită. De asemenea, și apetitul românilor pentru tehnologie este tot mai mare, iar cumpărăturile online sunt tot mai folosite. Mai mult, România are și una dintre cele mai bune infrastructuri de internet din lume ca viteză.

Amazon este celebru în întreaga lume prin prețurile mici pe care le practică și reducerile masive din anumite perioade ale anului, astfel că și consumatorii ar putea beneficia dacă Amazon se lansează în România.

Revenind la noaptea reducerilor și maratonul cumpărăturilor, Libertatea îți arată lista magazinelor din România participante la Black Friday 2017, dar îți oferă și câteva oferte de produse de pe Amazon.com:

Samsung Electronics UN65MU8000 65-Inch 4K Ultra HD Smart LED TV (2017 Model) / $ 1,297 . 99 FROM $2,199.99

Apple iPhone X, GSM Unlocked 5.8″, 256 GB – Space Gray by Apple / $ 1,571 . 99

Sony DSC-H300/BM – 20.1MP High Zoom Point and Shoot Camera 35x Zoom – Black (Certified Refurbished) by Sony / $ 154 . 95 HP Elitebook 8470p Laptop WEBCAM – Core i5 2.6ghz – 8GB DDR3 – 500GB HDD – DVDRW – Windows 10 64bit – (Certified Refurbished) by HP / $ 279 . 99

Dell Latitude 11-5175 Intel Core M5-6Y57 X2 1.1GHz 10.8″ Tablet, 4GB, 128GB, Gray, Win 10 Pro National Academic O/S (Certified Refurbished) by Dell / $299.00

Cum a apărut Black Friday în România

Black Friday a fost importat în România în anul 2011. Numărul românilor care au auzit de evenimentul anului în comerţul românesc a ajuns, în 2015, la 71% în rândul persoanelor din eşantionul evaluat. Cei mai fideli clienţi ai BF sunt bărbaţii şi tinerii (între 24 şi 34 de ani).

Cei de la eMAG au fost cei care au adus conceptul de Black Friday în România în 2011, împreună cu cei de la Flanco. În acel an doar vânzările din Vinerea Neagră au adus 8 milioane de euro pentru eMAG, compania încheind anul 2011 cu venituri de 145 de milioane de euro. La primul Black Friday din Romania mediul online a fost blocat, acest eveniment fiind unul dintre principalele momente în care cumpărăturile online au cunoscut un adevărat spor de popularitate.

De când a apărut Black Friday în România și până azi, nu mai puțin de 43 de lanțuri de magazine au ajuns să înceapă sezoane de reduceri considerabile.

Cum să nu-ți iei țeapă de Black Friday 2017

Verifică atent modul în care este afişată reducerea pe site sau pe eticheta produsului.

În cazul în care comanzi online, verifică, înainte de a trimite comanda, dacă preţul fiecărui produs din coşul de cumpărături este acelaşi cu preţul redus indicat atunci când ai ales produsul.

Deschide coletul în prezenţa curierului şi, în caz că acesta nu corespunde, trimite-l înapoi. Ai grijă să menţionezi pe documentele de transport motivul refuzului.

În cazul cumpărăturilor efectuate online, ai 14 zile calendaristice de la momentul primirii produsului în care poţi renunţa la achiziţie, fără a oferi vreun motiv şi fără costuri suplimentare.

Utilizează cardul pentru a face plata. În unele situaţii, precum cazurile de fraudă, dacă ai plătit prin card, poţi utiliza procedura refuzului la plată pentru a-ţi recupera suma plătită – în principiu, în cel mult 30 de zile de la data plăţii.

Procedura este simplă: dacă tranzacţia s-a decontat (adică apare pe extrasul de cont), o poţi contesta la bancă, iar banca va încerca recuperarea sumei de bani de la comerciant, prin intermediul băncii acestuia (operaţiune numită “refuz de plată”).

Dacă ai făcut comanda online, comerciantul trebuie să-ţi livreze produsul în maximum 30 de zile sau mai puţin, dacă aţi căzut de acord asupra acestui aspect. Dacă termenul de livrare nu este respectat, puteţi stabili, de comun acord, o nouă dată de livrare. Dacă nici această dată nu este respectată, ai dreptul la rezoluţiunea sau rezilierea contractului.

