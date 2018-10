'Cu toate că o să pară de necrezut, în toate relațiile pe care le-am avut, pe mine m-au lăsat bărbații. Contrar aparențelor, toată lumea crede că eu i-am lăsat pe partenerii mei, dar adevărul e simplu, ei m-au lăsat pe mine. Nu am lăsat eu pe cineva vreodată. Nu am avut multe relații, pe bărbații cu care am fost pot să-i număr lejer pe degetele de la o singură mână', a spus Ana Baniciu, potrivit Cancan.

În cadrul emisiunii 'Refresh by Oana Turcu', Ana Baniciu mărturiseşte că are „viziuni” în legătură cu bebeluşul pe care şi-l doreşte: „Îmi doresc tare mult un copil, chiar visez în ultima perioadă treaba asta… Adică îmi visez mereu copilul. Eu nu cred că o să mă căsătoresc. Nu pun preț pe treaba asta, nu pun preț pe mine mireasă, în altar cumva… Cred că o să vină un moment în viaţa asta când va fi, dar aş prefera să nu, pentru că eu vin dintr-o familie cu părinţi despărţiţi, care nu au fost căsătoriţi şi a fost mult mai bine aşa. Ei au stat foarte mult timp împreună, dar nu au avut acte și asta mi se pare extraordinar ca, în momentul în care se produce o ruptură, să nu mai stai cu toate nebuniile alea', declară Ana Baniciu, la „Refesh by Oana Turcu', potrivit Spynews.

Ana Baniciu face sacrificii pentru siluetă. Cântăreața, una dintre cele mai sexy artiste de la noi, desemnată chiar tânăra cu cel mai apetisant posterior din showbiz, ne-a mărturisit recent, că felul în care arată nu se datorează exclusiv moștenirii genetice.

