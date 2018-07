ANAF scoate la vânzare mașinile confiscate, în Olt. 720 de euro un Cielo

Mașinile confiscate de ANAf și scoase la licitație în Olt, nouă la număr, se vând la prețuri cuprinse între 3.237 de lei şi 42.667 de lei.

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Olt scoate la licitație, în ziua de 25 iulie 2018, la sediul Serviciului Fiscal municipal Caracal, strada Toma Rușcă, numărul 5-7, 9 autoturisme și autoutilitare.

Foscul oltean vinde unrmătoarele autovehicule: autoturism VW Passat, an fabricație 2008, preț de pornire al licitației 42.667 de lei, exclusiv TVA; autoutilitară Furgon VW, an fabricație 2008, preț de pornire al licitației 17.811 lei, exclusiv TVA; autoturism Break Subaru Forester, an fabricație 2004, preț de pornire al licitației 15.483 de lei, exclusiv TVA; autoturism M1 Seat Leon, an fabricație 2008, preț de pornire al licitației 12.963 de lei, exclusiv TVA; autoutilitară Furgon Ford Transit, an fabricație 2008, preț de pornire al licitației 19.233 lei, exclusiv TVA; autoturism Skoda Fabia, an fabricație 2006, preț de pornire a licitației 6.650 lei; autoturism Daewoo Cielo, an fabricație 1997, preț de pornire al licitației 3.237 lei, exclusiv TVA; autoutilitară furgon Peugeot Boxer, an fabricație 2005, preț de pornire a licitației 4.815 lei și autotutilitară Mercedes Vito, an fabricație 2001, preț de pornire a licitației 6.650 lei.

Condițiile de participare la licitație

Potrivit gazetaoltului.ro, data limită pentru depunerea ofertelor este 24 iulie 2018. Cei interesaţi încumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participare la licitații ofertanții trebuie să depună, cu cel puțin o zi înainte de data licitației: oferta de cumpărare, dovada plăţii taxei de participare, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului; pentru persoane juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/pașaport.

Foarte impornată este declarația pe propria răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.

Traseiștii din Parlament. Zeci de dezertări din partide, PMP și-a pierdut grupul parlamentar, Tăriceanu a atras mai mulți aleși de la PNL