Anamaria Prodan s-a pozat iar în așternuturi. Reacțiile au apărut instant

Anamaria Prodan le-a făcut o surpriză admiratorlor săi din mediul online. Aceasta s-a pozat din nou în așternuturi. Ipostaza în care vedeta s-a fotografiat a fost pe pacul internauților, care i-au transmis numeroase mesaje și au complimentat-o pentru felul în care arată.

„O femeie minunată”, „Superbă”, „O zi frumoasă așa precum ești tu”, „Puștoaico…”, „Ce frumusețe”, „Superwoman”, i-au spus prieteni virtuali.

Anamaria Prodan, în vârstă de 46 de ani, este cunoscută publicului larg ca impresară și vedetă de televiziune. Este mama a două fete, Rebecca și Sarah, din mariajul cu baschetbalistul Tiberiu Dumitrescu, cel care i-a fost primul soț. De asemenea, vedeta mai are un băiat, Laurențiu sau Reghe Junior cum este cunoscut băiatul, pe care îl are cu actualul său soț, antrenorul de fotbal Laurențiu Reghecampf. Acesta din urmă are și el un fiu, Luca, dintr-un mariaj anterior.

Citește și: Mama biologică a băiatului adoptat de Viorica Dăncilă: „Vreau doar să-l văd, nu să-mi zică mamă!”