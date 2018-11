„Nu vreau. În clipa în care realizez că nu mai e dispar langă el. N-aș putea să rezist fără să iau legătura cu el. N-aș putea să supraviețuiesc fără această putere de a comunica cu el.”, a spus Anca Pandrea, la Antena Stars.

„Este în sufletul meu și sufletul ți-l porți cu tine tot timpul. O să fac parastas cu tot ce i-a plăcut lui Iura. De la mâncare de gutui până la fasole bătută și tot ce i-a plăcut lui. Dacă n-aș avea puterea să vorbesc cu el și să-l simt că-mi răspunde mental cred că nu rezistam. Când am întâmplări neplăcute mă uit la fotografia lui și parcă i se schimbă culoarea fotografiei și privirea. Țin cont și reacționez în funcție de ce vorbesc cu el. Între ora 00.00 și 4:00 dimineața când se deschide cerul. Vorbesc când simt nevoia să vorbesc cu el. Abia aștept să ajung acolo să văd ce face el acolo.”, a mai spus Anca Pandrea, la Antena Stars.

În urmă cu ceva timp, Anca Pandrea a dezvăluit și care este marele ei regret. ‘La 22 de ani am făcut chiuretaj şi de atunci nu am mai rămas niciodata însărcinată. Am făcut tratament. Iura îşi dorea foarte mult copil cu mine, dar nu s-a putut', a declarat Anca Pandrea în cadrul emisiunii „Refresh by Oana Turcu', de la Antena Stars.

