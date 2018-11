Bruneta, care este mama a cinci copii, a fost una din aparițiile de neuitat ale serii. S-a folosit din plin de atuurile Mamei Natură, vizibile mai ales la nivelul bustului, dar și-a scos în evidență și silueta impecabilă.

Și alte vedete au strălucit la capitolul ținute.

Anca Serea a avut o ținută din două piese, dintr-un material sclipitor, la care a asortat o pereche de pantofi stiletto, negri. Decolteul îndrăzneț l-a pus în valoare cu un sacou elegant, care lăsa să se vadă exact cât trebuie pentru a păstra limita decenței.

Revista Elle, cea mai vândută revistă de modă din lume, îi premiază an de an pe cei mai buni dintre cei mai buni din industria de modă, beauty, muzică și lifestyle. Iar în premieră anul acesta, a fost introdusă și o nouă categorie exclusiv masculină: Best male pop artist, dar și o categorie dedicată designerilor de bijuterii: Best Jewelry Designer.