Astfel că, cei mici au înţeles că e nevoie să facă ceva pentru a obţine ce îşi doresc. Anca Serea a vorbit despre copilăria ei și a dezvăluit de ce a ales să își educe copiii în acest fel.

„Pentru mine este un crez, o filozofie de viaţă, e foarte important să putem să-i ajutăm pe ceilalţi. (…) Noi am fost nişte copii normali. N-am avut o copilărie desprinsă din cărţile de poveşti. Am avut o copilărie frumoasă, lipsuri financiare, materiale, da, am avut, dar nu le-am simţit la modul că îmi doream ceva extrem de scump. Prima preche de blugi am cumpărat-o prin clasa a şaptea din bănuţii strânşi, de undeva din piaţă. Nici nu cred că e nevoie să mai spun ceva. Nu le cumpăr niciodată de prima oară ceva foarte foarte scump. Le spun întotdeauna că trebuie să aşteptăm o perioadă, că nu mi se pare normal să scot repede cardul sau banii şi să cumpăr. Cred că e important să valorifice cumva momentul ăla”, a spus Anca Serea la Antena Stars.

Anca Serea a etalat recent, la evenimentul de lansare a unei noi colecții de bijuterii, un superb inel din aur cu diamant. Nu e o bijuterie modernă, cum au crezut mulți, ci una veche, cu o poveste specială, cu valoare sentimentală, dar și materială.

