Anda Adam și Evelin au fost la eveniment asortate, amândouă în rochii albastre de prințesă, ca Elsa, îndrăgitul personaj din celebrul film de animație „Regatul de gheață”. Dezinvoltă, fiica artistei a surprins plăcut audiența cu o prestație live. La 2 ani și 11 luni, Evelin îi calcă deja pe urme celebrei sale mame!

„Primul concert al Evelinei în mall! Ea cântă de foarte mult timp acasă și a cântat și pe la evenimente, când a fost cu mine. Am avut și un scandal cu ea, pentru că îmi lua microfonul din mână și eu, practic, nu puteam să țin concertul, pentru că ar fi vrut ea să cânte! Ca atare, am mai avut un eveniment la care am fost nevoită să îi dau un alt microfon, eu am avut microfonul meu, ea a avut microfonul ei și am cântat împreună, pentru că nu am putut altfel”, a declarat, pentru Libertatea, Anda Adam.