Andreea Mantea și-a făcut analizele la un spital din Turcia. Din fericire nu este nimic grav, însă realizatoarea tv a dorit să facă un control de rutină, pentru a preveni situații mai complicate. Specialistul in detoxifiere, Cesur Durak, a dus-o pe vedeta la cei mai buni medici.

“Am ales sa merg in Turcia si am ales sa-mi fac aceste analize, control de rutina. Mi-a fost putin teama. Am fost in Turcia, Cesur m-a ajutat. Este bine macar data pe an sa mergi sa iti faci analizele complete. Este foarte mare acest spital, am vazut multe spitale in Istanbul si arata fabulos. Preturile sunt normale. M-am simtit foarte bine, medicii sunt profesionisti”, a marturisit Andreea Mantea la Kanal D.

Prezentatoarea de televiziune Andreea Mantea este mama unui băiețel adorabil, David, din relație pe care a avut-o cu luptătorul de MMA cristi Mitrea. Din păcate, înainte de venirea pe lume a copilului, cei doi s-au despărțit, iar cristi Mitrea nu a vrut să audă de fiul său. Asta până de curând, când Cristi Mitrea a revenit la sentimente mai bune și a început să se apropie de fiul său și al Andreei Mantea.

Citește și