Andreea Marin a intrat în cantonament pentru 6 săptămâni

Totul, îmbinat cu un plan nutrițional personalizat și cu sesiuni de coaching pentru a căpăta motivație și chiar a scăpa de dependența de dulciuri sau carbohidrați.

Îndrăgita vedetă a început deja sesiunile. Pe muzică antrenantă și într-o atmosferă de club, a urmat circuitele inedite, scurte și intense, ce au scopul de a te scăpa rapid de stratul adipos și de a remodela silueta armonios: trage de sfori, împinge o sanie grea, ridică și aruncă mingea medicinală, face genuflexiuni, fandări cu greutăți de 10 kg, împinge gantere, face crunch-uri cu forfecări și placă pentru abdomen, ramat la bezi elastice, chiar lovește cu barosul într-o anvelopă de tractor.

Toate aceste circuite sunt personalizate conform condiției fizice și scopului propus. Așa cum s-a întâmplat în cazul majorității celor care au intrat în acest modul, se dau jos peste 6 kilograme în doar 6 săptămâni, rezultatele depinzând, bineînțeles și de gradul de respectare al pașilor recomandați de antrenori.

Am primit un dar neașteptat, care e și o provocare în același timp: durează 6 săptămâni și e întocmai ritmul dimineților cu energie pozitivă de care aveam nevoie, ca să ajung din nou la tonusul ce mă face să dau tot ce e mai bun in mine, profesional și personal. Eu nu îmi propun să scap de un număr de kilograme sau să pierd centimetri, acestea vor fi efecte inevitabile dacă voi urma o dietă potrivită perioadei și antrenamentului intensiv gândit de echipa Bodyshape. Eu îmi propun altceva: să mă simt echilibrată, în formă, inspirată, motivată, sănătoasă. Am început toamna cu săptămâni de muncă în forță, cu doar câteva ore de somn pe noapte doar și nu am mai avut timp de sport. Sunt necesare și astfel de perioade când vrem să împlinim anumite proiecte, nu le putem evita, dar important e să reechilibrăm balanța. Și asta fac acum. Am început și deja, după doar câteva antrenamente, sunt mult mai energică si mă simt bine cu mine. Antrenamentele în grup sunt foarte bune, pentru că te motivează energia celorlalți, dar și umorul care se naște ad-hoc. Sincer, e minunat!', declară Andreea Marin.

