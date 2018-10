Analizele copilașului – un adevărat luptător în fața cruntei boli care l-a chinuit în ultimii ani -, nu prevesteau nimic rău. Andrei trecuse cu bine de etapa chimioterapiei injectabile și, pentru că rezultatele fuseseră bune, a fost externat și urma acasă un tratament cu pastile. Niște dureri de cap însoțite de senzații de vărsături, imposibilitatea de a merge drept chiar și pe distanțe scurte, dar și faptul că băiețelul a început să stâlcească brusc anumite cuvinte i-au alarmat pe părinți. Examenele computerizate au scos la iveală un diagnostic înfiorător: hipertensiune intracraniană, edem cerebral și peste 300 de celule canceroase care au invadat capul lui Andrei.

'Am fost distruși la aflarea diagnosticului. Copilul meu era sub tratament…Nu ne putem explica ce s-a întâmplat. Cred că totul s-a declanșat într-o noapte. Dimineața, acum vreo două săptămâni, am observat că ochiul stâng trage într-o parte, că vorbește greu și că nu mai poate să meargă drept. Apoi au început durerile mari de cap. O celulă canceroasă adormită de pe vremea când îl tratam de leucemie s-ar fi înmulțit și s-a instalat la cap…', încearcă să înțeleagă Bianca, mama lui Andrei, ce ar fi putut declanșa reinstalarea cruntei maladii.