Dornici să se facă remarcați, Andrei Geamăn și Cristian Moldovan au urcat pe scenă hotărâți să facă spectacol.

Andrei a mizat pe piesa lui Justin Bieber – „Be Alright”, în timp ce Cristian a ales să cânte melodia lui Sam Cooke – „A Change Is Gonna Come, notează a1.

În timpul duelului, Andrei Geamăn a uitat versurile melodiei, iar greșeala a fost depistată imediat de jurați.

Horia Brenciu i-a dat, însă, o lecție mai dură.

„S-ar putea ca și în viitor să uiți piesa. Când eram tânăr și abia pusesem microfonul la buze și am început să cânt, am uitat niște versuri și țin minte că atunci, în toată stângăcia mea, nu am uitat un singur cuvânt învățat în engleză – «baby»! Și atunci l-am cântat până nu s-a simțit că am uitat versurile, nimeni nu și-a dat seama”, i-a spus Horia Brenciu lui Geamăn.