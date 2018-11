Fiul Anei Crețu a fost diagnosticat încă din primele luni de viață şi cu intoleranţă la histamină, o alergie foarte puternică şi foarte greu de controlat. De atunci, actrița este extrem de atentă la mediul de viață și la alimentația copilului său.

'Copilului i-am spus ce trebuie să audă. Atunci când mă întreabă de ce el are meniul diferit față de alți copii, chiar și la grădi, de ce el nu mănâncă alimentele pe care le mănâncă ceilalți, îi spun că nu sunt bio. Asta i-am explicat și el a înțeles. Ba, culmea, chiar la un moment dat mă întreba cum de toate lumea din jurul lui are o alergie la ceva și el nu', mărturisește Ani Crețu în cadrul emisiunii 'Refresh by Oana Turcu', de la Antena Stars.

A divorțat în secret

Anul acesta, actrița Ani Crețu a divorțat în secret, iar acum trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de un barbat, despre care a refuzat să dea prea mult detalii. „Nu mai mergea, pur și simplu, eu nu mă cert niciodată cu nimeni. Eu dacă mă supăr, nu vorbesc cu tine două săptămâni. Nu urlu, mahala, dacă iese vreun porumbel, eu nu o să mi-o iert. Eu nu am ce să-i reproșez, noi avem o relație foarte bună. Îmi reporoșez că nu am divorțat cu doi ani înainte, pentru binele lui.', a spus Ani Crețu, la Agenția Vip.

