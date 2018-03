Creatorul Programului Global pentru Siguranța Pacientului, profesorul elvețian Didier Pittet, explică în cadrul evenimentului „Zilele igienei mâinilor în România”, lansat marți, în Capitală, că anumite infecţii sunt foarte dificil de prevenit sau chiar imposibil. Nu se poate vorbi azi de zero la sută infecţii.

”Astăzi ne confruntăm cu anumite infecţii care sunt foarte dificil de prevenit sau chiar imposibil. Astăzi avem dovezi că putem preveni 50% dintre acestea (infecţii) în anumite cazuri chiar între 80-90%, spune profesorul Pittet, om de știință elvețian, epidemiolog și expert în prevenirea infecțiilor și în siguranța pacientului.

Profesorul Didier Pittet conduce Departamentul de Prevenire a Infecțiilor și Centrul pentru Siguranța Pacienților din cadrul Spitalului Universitar din Geneva iar în ultimii 20 de ani a coordonat studii în epidemiologie și boli asociate infecțiilor nosocomiale. Este creatorul Programului Global pentru Siguranța Pacientului.

Când este gripă vizitatorii să poarte mască la fel ca și în Japonia

”Utilizând instrumentele puse la dispoziţie de către Organizația Mondială a Sănătății se reduce infecţia şi această campanie implementată de către OMS salvează anual între cinci şi opt milioane de vieţi în întreaga lume. În sezonul în care se înregistrează multe cazuri de gripă vizitatorii ar trebui să poarte o mască la fel ca şi în Japonia”, spune expertul elvețian.

Fiecare țară trebuie să aibă ca obiectiv îmbunătățirea siguranței pacientului, implicit controlul infecțiilor.

”Ceea ce trebuie făcut este îmbunătăţirea nivelului controlului infecţiilor la nivelul ţării, acesta trebuie să fie un obiectiv la nivel de ţară pentru a îmbunătăţii siguranţa pacientului. Zero la sută infecţii nu este posibil în ziua de astăzi, cu cunoştinţele pe care le avem astăzi. Astăzi ne confruntăm cu anumite infecţii care sunt foarte dificil de prevenit sau chiar imposibil. Astăzi avem dovezi că putem preveni 50% dintre acestea în anumite cazuri chiar între 80-90%”, mai spune profesorul Pittet.

Igiena mâinilor este un element esenţial în prevenirea infecţiilor



La rândul lui, medicul Neil Wigglesworth, Preşedintele Societăţii Pentru Prevenirea Infecţiilor din Marea Britanie spune că igiena mâinilor este un element esențial, un element central în prevenirea infecţiilor.

”Şi în Marea Britanie am înregistrat un succes important, am putut identifica o reducere a infecţiilor. Nu am terminat acest program şi vrem să împărtăşim şi cu dumneavoastră, aici, în România, cunoştinţele noastre şi strategia. Această campanie privind igiena mâinilor se adresează şi vizitatorilor”, spune Neil Wigglesworth.

Sfaturi pentru a evita transmiterea microbilor prin mâna personalului sanitar

Andreea Moldovan, medic primar boli infecţioase şi coordonatoarea Compartimentului de prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale din cadrul Spitalului “Sf. Constantin” din Braşov, unitate care în anul 2013 a fost distinsă de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii cu “Premiul de Excelenţă în Igiena Intraspitalicească”, spune că sunt cinci momente importante în care mâinile trebuie să fie curate, pentru ca transmiterea microbilor să nu fie făcută chiar prin mâna personalului sanitar.

”Cinci momente importante. Primul moment este înainte de a atinge pacientul pentru că este foarte important să nu îi dăm din microbii pe care noi îi purtăm pe mână.

Al doilea moment este înainte de orice gest aseptic pentru că prin penetrarea tegumentului cu diferite obiecte invazive putem să transplatăm practic microbii de pe tegumentul pacientului sau mai ales de pe mâna noastră”, mai spune medicul.

Un alt treilea moment este după contactul cu lichide biologice.

”De asemenea, este important să ne dezinfectăm pe mâini înainte şi după ce purtăm mănuşi pentru că şi dacă avem senzaţia unei protecţii oferite de către acestea corespunzătoare în realitate nu este chiar atât de perfectă”, explică medicul Andreea Moldovan.

Al patrulea moment este după ce atingem obiectele pacientului, printre care și noptiera sau patul pentru că foarte repede acestea se colonizează cu microbii pe care îi au pacienţii pe tegumentele lor.

”Apoi, ultimul moment la fel de important este înainte să părăsim salonul pacientului după ce terminăm contactul cu pacientul pentru ca microbii aceştia să nu fie translataţi mai departe. Sunt cele cinci moment esenţiale care dacă sunt aplicate asigură practic o întrerupere a transmiterii microbilor prin mâna personalului sanitar”, mai spune medicul Andreea Moldovan.

Personalul de îngrijire are rol important pentru prevenirea infecţiilor în spital

Asistent medical Ramona Marincaş, desemnată “Practicianul anului 2017”, de către Infection Prevention Society (IPS), societatea de prevenire a infecţiilor din Marea Britanie, în cadrul conferinţei anuale ce a avut loc în 18-20 septembrie, în Manchester, subliniază cât de important este rolul personalului de îngrijire în prevenirea infecţiilor în spital.

”Mă refer aici la asistenţi medicali şi infirmiere pentru că ele petrec cel mai mult timp cu pacientul şi îi fac pacientului foarte multe tehnici şi proceduri începând de la toaleta pacientului, schimbatul patului, alimentaţia până la aceste catetere sau pacient ventilat în terapie. Toate cele cinci moment ale igienii mâinilor trebuie respectate de către toată lumea pentru a putea fi în siguranţă pacientul”, spune Ramona Marincaş, premiată doi ani la rând de către societatea de prevenire a infecţiilor din Marea Britanie ca apreciere pentru activitatea depusă în domeniul prevenirii infecţiilor nu doar în spitalul în care lucrează, ci şi în alte unităţi medicale din România.

Într-un an, Marincaş a avut concurent pentru acest titlu, chiar pe mentorul ei, Carole Hallam, o asistentă medicală britanică, aceea care i-a instruit pe cei de la spitalul din Zalău cu privire la prevenirea şi controlul infecţiilor.