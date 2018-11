Înainte de această veste, HBO a dat detalii vagi despre data la care ultimul sezon al serialului va fi difuzat. Casey Bloys, președintele programului, declarase în luna iulie că serialul va reîncepe în prima jumătate a anului 2019.

Anunțul HBO a fost însoțit de un scurt promo postat pe Twitter. Ultimul sezon al „Games of Thrones” va avea șase episoade.

Every battle.

Every betrayal.

Every risk.

Every fight.

Every sacrifice.

Every death.

All #ForTheThrone. pic.twitter.com/WReVt473SH

— Game Of Thrones (@GameOfThrones) 13 noiembrie 2018