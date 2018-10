Apă cu detergent curge la robinet în județul Gorj. Un localnic susține că a testat apa, iar analizele au confirmat prezența detergentului sintetic

Un localnic din comuna Padeș susține că are apă cu detergent în fântână și a făcut deja o reclamație la Direcția de Sănătate Publică, iar oficialii i-ar fi recomandat să nu mai consume apa și nici să se mai spele cu ea. Aceeași situație este prezentă din primăvară, de data aceasta la robinetele gospodăriilor din Apa Neagră, arată pandurul.ro

Localnicul care a semnalat prezența apei cu detergent a publicat un avertisment pe Facebook.

„Am fântână în curte de mai bine de 30 de ani. Acolo am hidrofor şi am apă la robinet. Am muncit foarte mult să am apă la robinet, dar nu o pot folosi, pentru că este cu spumă, este detergent. Am fost şi am făcut analize la Târgu Jiu. Mi s-a spus că apa conţine detergenţi sintetici şi mi s-a recomandat să nu o consum, nici baie să nu-mi fac cu ea. Eu nu pot să dau această apă nici la păsările din curte. Am făcut sesizări şi la DSP şi aştept să fie luate măsuri. De câteva luni e aceeaşi problemă', a scris bărbatul.

Primarul Antonie Serafim a anunţat că va face verificări. „În zonă, noi nu avem apă curentă. Acum lucrăm la alimentarea cu apă a satului Apa Neagră. Mai avem de făcut recepţia lucrării. Nu am ştiut de această problemă, dar mă voi deplasa cu o echipă de la primărie să vedem de unde ar veni această problemă. Acolo zicea că este vorba de detergent. Nu ştiu de unde ar putea veni, dar vom verifica. Mai întâi, domnul putea face o sesizare la noi, pentru că nu ştiam de această problemă', a explicat edilul.

