„Optimizăm parcarea, reducem poluarea” este deviza lui Vadim Fîntînari şi a lui Zoltan Gyulai-Nagy, doi studenţi din Brașov, care au pus bazele unui sistem de administrare a parcărilor, notează fwdbv.ro.

Ideea tinerilor a plecat de la faptul că pierdem timpul și poluăm mediul atunci când căutăm un loc de parcare într-o zonă aglomerată, cum ar fi, de exemplu, centrul Brașovului.

Aplicația, pe care au creat-o, îi duce pe șoferi spre cel mai apropiat loc liber de parcare. Astfel, se îmbunătățește atât traficul, cât și calitatea aerului. De asemenea, se poate face și o economie de combustibil.

„Ideea de a crea această aplicaţie a apărut în noiembrie anul trecut. Timp de două luni ne-am documentat, iar din ianuarie am început implementarea impunându-ne un deadline pentru luna martie, pentru a putea prezenta proiectul la o sesiune de comunicări ştiinţifice. Am reuşit să creăm un demo cu un algoritm funcţional, ajutându-ne de parcarea unei firme care produce camere de supraveghere, care pentru a-şi promova produsele, deţine o cameră ce filmează non-stop parcarea din incintă şi imaginile sunt postat pe site-ul lor. Am creat practic un sistem care învaţă parcarea, învaţă comportamentul oamenilor în ceea ce priveşte parcatul şi după un anumit timp, pe baza unor astfel de statistici, te poate ghida către un loc de parcare liber. Sistemul este unul foarte simplu şi nu implică lucrări majore, ci doar montarea unor camere, în cazul în care acestea nu există deja. Soluţia a plecat chiar analizând una dintre parcările din lateralul Parcului Central din Braşov. Se pot monta camerele pe stâlpi, este vorba de nişte camere de dimensiunea unui telefon, iar, într-o zi, algoritmul poate învăţa parcarea şi apoi oferă date pe baza cărora pot fi identificate locurile libere, iar şoferii care vor avea instalată aplicaţia, îndrumaţi către acestea”, a explicat Vadim Fîntînari (f0to), conform sursei citate.