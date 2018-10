”Mi-a spus: Eu presimt că anul ăsta mi se întâmplă ceva. Mama mea a făcut cancer la 82 de ani și a murit peste peste patru ani. Și eu i-am zis: Dar tu nu ai niciun semn de nimic.

Și ea a zis: Nu știu, am așa un sentiment care… I-am spus: Hai, lasă-mă în pace cu sentimentul ăsta. Nu-mi spune asta. Când mi-a dat telefon o prietenă de a mea că a murit Stela, am căzut de pe scaun. Nu am putut să văd nimic, nici înmormântarea, nici nimic. Nu pot să cred și nu-mi vine să cred că a murit.”, a mărturisit Aquilina Severin, potrivit Antena 3.



Stela Popescu a murit la vârsta de 81 de ani. Actrița a fost găsită prăbușită în holul casei de către fiica sa. Stela Popescu a încântat milioane de români, dar a murit singură.



