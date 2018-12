„Ai tendinţa de a pica în alte şi în alte, mă rog in depresie, să îţi îneci amarul în băutură sau în altceva care îţi face ţie rău”. Artista a explicat cum s-a manifestat la ea depresia: „În primul rând, nu mai răspund la telefon, mă închid în casă, să nu mai aud pe nimeni, să plâng non-stop. Uneori mai luam şi câte un pahar, două, trei… Până la un moment dat. Buna mea prietenă Elena avea şi ea cheie de la mine şi a intrat odata în casă şi a spus: . Eu cred că, de unul singur, să răzbaţi şi să treci peste suferinţe, nu poţi… A dus muncă de lămurire cu mine, dar a avut o răbdare fantastică… Atunci s-a mutat la mine şi a zis: Ai senzatia că dacă bei un pahar, două, trei, uiţi. Dar nu e aşa. Te trezeşti şi o iei de la început şi asta nu e bine deloc”, povesteşte Carmen Rădulescu. Artista face parte din echipa acestui sezon a emisiunii „Te cunosc de undeva”, alături de Barbara Isasi, Alexandra Velniciuc, Raluka și Ana Baniciu. „Văzând din afară ca spectator, e o nebunie. Mă uitam la oricare personaj și spuneam că pot să-l fac și eu. Până când m-am apucat. Am primit telefon că am fost acceptată să fac parte din echipă. Vai de mine! Hai că primele două personaje au fost doar de încălzire…”, a spus Carmen Rădulescu la „Refresh by Oana Turcu”.

În cadrul aceluiași interviu, artista mărturisește că în timpul mariajului cu Sorin Oprea, fiul dirijorului Paraschiv Oprea, a trăit multe momente neplăcute și pline de tensiune.

