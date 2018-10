„Regret acest lucru atât de mult, nu-mi vine să cred că am făcut-o”, a declarat Krasimirov, referindu-se la asasinarea lui Marinova, relatează The Associated Press. Krasimirov a declarat că se afla sub influenţa alcoolului şi drogurilor atunci când s-a certat cu o femeie pe care nu o cunoştea. El a spus că a lovit-o peste faţă şi a aruncat-o în boscheţi, dar că nu-şi aminteşte ce s-a întâmplat după aceea. „Indiferent ce pedeapsă îmi vor da, chiar dacă va fi închisoarea pe viaţă, o voi executa”, a spus el, potrivit Observator.tv.

Krasimirov este acuzat că a violat-o, bătut-o și strangulat-o pe jurnalista Victoria Marinova, în timp ce aceasta făcea jogging pe faleza din Ruse. Trupul femeii de 30 de ani a fost descoperit pe 6 octombrie într-un parc situat în apropiere de malul Dunării.

Citește și

VIDEO/ O metaforă ca să nu uităm. 153 de secunde, piesă de teatru despre iadul din Colectiv. Repetiții la care se plânge mult