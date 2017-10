Dosarul privind modalitatea de efectuare a unor dosare de adopție de la DGASPC Brașov, instrumentat de DIICOT Brașov, scoate la lumină „rețeta” nelegală prin care părinți dornici și nerăbdători puteau trece mai repede decât alții de procedurile impuse de legile statului.

Totul pare să se rezume la o rețea de cunoștințe, o sumă de bani sau beneficii în contul celor care „ajută” dar și de unele proceduri pe care trebuie să le îndeplinească viitorii potențiali părinți, pentru a eluda etapele sistemului de adopție.

În dosar se arată că în cazul unei familii asistenta Lucica Șimandan a pretins bani, pe care i-a și primit dar și doi saci de semințe de gazon pentru a perfecta adoptarea unui copil într-un timp scurt.

În dosar se arată că după primirea primelor bunuri, respectiv a celor doi saci de semințe pentru gazon, femeia întâmpinat dificultăți, generate de o relație nefastă cu șefa sa.

De la acest moment femeia i-a învățat pe cei doi soți să-și retragă dosarul de la DGASPC Brașov și să îl introducă la DGASPC Covasna.

A pus soții să închirieze fictiv o locuință

Simandan le-a spus oamenilor că o cunoaşte pe una dintre asistentele de la DGASPC Covasna cu ajutorul căreia ar fi putut să adopte mult mai repede.

În acest sens le-a recomandat să-și retragă dosarul de la Brașov și să facă unul nou pentru Covasna, sugerându-le să închirieze o locuință în Sfântu Gheorghe, unde să-și stabilească domiciliul dar să locuiască fictiv, pentru a obține atestatul de familie adoptatoare.

Încercând să găsească o locuință aptă să se încadreze în noțiunea de „casă de familie”, cei doi soți s-au dus la Sfântu Gheorghe însă ofertele agențiilor imobiliare nu corespundeau.

Când i-au spus asistentei de la Brașov că nu au găsit o locuință corespunzătoare aceasta le-a sugerat să aștepte până le face legătura cu colega ei, asistenta de la DGASPC Covasna, în speranța că aceasta i-ar fi putut ajuta cu închirierea.

„Deci vă fac legătura, mergeți, o să mergeți pe mâinile ei. (…) Într-un an o să aveți copilul, deci în concediul viitor o să plecați cu copilul. Zic că așa e…”, era promisiunea femeii către cuplul interesat.

Pregătiri pentru preluare: „Un pic de teatru trebe”

Contactul cu colega asistentei Simandan a constituit un punct aparte în planificarea demersului de adopție se arată în dosar, care surprinde momentele în care soții interesați s-au văzut cu asistenta de la Brașov pentru a-i învăța cum să o abordeze pe colega ei de la Covasna.

„Eu m-am întâlnit sâmbătă cu ea. I-am spus (neinteligibil), nu știe că ați depus altundeva dosar, nici că aveți domiciliu în Braşov sau proprietate personală ci că aveți, desfășurați afacerea în jurul Brașovului și al Covasnei. Asta e. (…) Odată ce-mi închiriez, ăla-i domiciliul meu. Alții își fac după ce-s atestați, nu știu ce soluție să găsească să ajungă acolo și tre’ să-și facă o afacere acolo ca să fie cât mai plauzibil. (…) Mergeți, mai mergeți p-acolo, să vă vadă lumea, un pic de teatru trebe’. Mai mergeți sâmbăta, duminica, în timpul săptămânii, mai reamenajați unde închiriați, adică vă petreceți un pic de timp acolo. Vecinii să vă vadă”, le explica Șimandan celor doi soți care erau pregătiți să facă orice pentru obținerea adopției.

Momentul publicitar de la întâlnirea cu asistenta din Covasna

După ce i-a instruit privind abordarea colegei de la Covasna Șimandan i-a trimis pe soți la întâlnirea cu aceasta.

Cei doi i-au oferit asistentei din Covasna un buchet de flori și au trecut la discuții. Asistenta de la Covasna le-a dat oamenilor detalii referitoare la alte familii care au reușit să adopte prin intermediul ei și lăudând copiii avuți în evidență.

„99% sunt copii clinic și psihic sănătoși. N-avem mame drogate, n-avem mame alcoolice, n-avem mame prostituate. (…) La noi, deci la Luci se stă câte doi şi trei ani. La mine, într-un an au toate familiile copilași”, le explica femeia soților interesați.

Ajutor răsplătit cu 1000 de euro pentru bilete de concediu

După discuția cu colega asistenței Simandan cei doi soți au rămas singuri cu aceasta. Asistenta de la DGASPC Brașov a întărit ideea că i-a pus pe cei doi pe mâini bune. „Deci într-un an de zile io zic c-o să aveți copil. Da, o să aveți copil. Plus că știți ce să faceți mai departe…”, le spunea convingător Simandan care totodată le-a făcut celor doi semnul din degete prin care se numără banii.

La alte discuții care au urmat asistenta le atrăgea constant atenția celor doi soți să se apropie de colega ei pentru ca lucrurile să meargă strună.

„Mergeți acolo și stați o oră, doar nu aveți ce să faceți acolo. Să vă vadă, să vorbiți cu ea, să dați bine, no, să vă împrieteniți, asta e ideea. Că după ce vă împrieteniți, o să fie ca și cu mine…(…) Nu se sucește, nu e genul de om să se sucească. Fiți fără griji. Cum să se sucească? (…) ați văzut și ce om e. O să vă împrieteniți și mai bine cu ea. (…) Mă sunați și vedem cum facem (neinteligibil) și când (neinteligibil) sunt gata actele, faceți și un cadou”, atrăgea atenția Șimandan.

În cursul discuțiilor, la întrebarea celor doi soți referitoare la prețul biletelor de concediu, Şimandan le-a spus că ar fi costat 1.000 de euro, bani pe care nu-i mai avea întrucât îi cheltuise în ultimul concediu, la Praga.

La finalul întâlnirii, Şimandan l-a urmat pe bărbat la bar, unde acesta a plătit nota întregii consumații, ca de fiecare dată, moment în care asistenta a scăpat portofelul pe jos.

S-a văitat că era „gol și plin de datorii” iar când bărbatul interesat de adopție a întrebat-o cum are de gând să facă cu concediul, „Șimandan a răspuns că acceptă de la ei suma de 1.000 de euro, cu condiția să spună că sunt cu titlu de împrumut și că le va restitui câte o sută de euro lunar”.

„Dacă nu erați voi nu plecam în concediu și a doua oară”

După acest moment a urmat un altul, cel în care s-au dat efectiv banii. Asistenta Șimandan nu a avut nicio reticență de a primi o mie de euro în public, la masa din barul unde s-a întâlnit cu soții pe care îi „ajuta” cu adopția.

Când bărbatul a întrebat-o pe asistentă unde să îi dea banii aceasta i-a spus: „Și aici. Cine ne vede? (…) Cine ne cunoaște?”. După ce s-a văzut cu banii în mână femeia a exclamat mulțumită: „dacă nu erați voi, nu plecam în concediu a doua oară”

Eliberată de un judecător, arestată de altul

Părerile au fost împărțite când a venit vorba de arestarea preventivă a asistentei Simandan. Judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul Brașov a respins propunerea DIICOT Brașov și a luat față de femeie măsura controlului judiciar.

Nu aceeași a fost părerea magistratului de la Curtea de Apel Brașov care a analizat contestația procurorilor. Acesta a desființat decizia și a stabilit că Șimandan trebuie să stea în arest preventiv timp de 30 de zile.