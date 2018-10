Asociația ACCEPT, după referendum: ”statul să asigure drepturi și obligații egale pentru cuplurile de același sex”

„Asociația ACCEPT salută rezultatul referendumului de astăzi. Împreună, prin #boicot, am arătat că noi, cetățenii, dorim o Românie a valorilor democratice, o țară în care respectul, egalitatea și bunul simț ghidează societatea. Astăzi am arătat că nu putem fi păcăliți de o agendă politică care ne îndeamnă la ură și dezbinare, am arătat că cei mai mulți dintre noi credem că drepturile omului nu se votează la referendum', au precizat reprezentanții ACCEPT printr-un comunicat de presă.

Prezența scăzută la referendumul pentru definirea familiei demonstrează că, în realitate, românii sunt preocupați de protecția reală a familiei, greu încercată de condițiile sociale și economice din țara noastră, și nu protecția ei prin modificarea inutilă a unui articol din Constituție. Românii nu pot fi păcăliți de ură, ci au nevoie de protecția substanțială a familiilor lor, mai arată asociația

Membrii Asociației subliniază că sunt mândri să facă parte dintr-o societate civilă care a stat acasă unită în fața „pericolului populismului'.

„Comunitatea persoanelor gay, lesbiene, bisexuale și transgender face parte din populația acestei țări, și are în rândul ei numeroase familii care, la acest moment, sunt total lipsite de recunoaștere legală și protecție juridică. Este timpul ca statul român, prin autoritățile competente, să asigure drepturi și obligații egale pentru cuplurile de același sex', a declarat Florin Buhuceanu, președintele Asociației ACCEPT.