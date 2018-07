Margareta Pâslaru a lansat albumul aniversar „Providența”, în primăvara acestui an, pe 28 martie, în beneficiul Asociației Nevăzătorilor din România, după „60 de ani activi pe multiple planuri”

Puțină lume știe că Margareta Pâslaru a ales să-și schimbe numele – e drept, schimbarea nu e mare, dar e semnificativă pentru o parte a publicului internațional -, după ce francezii au râs de ea. S-a întâmplat în 1969, la Cannes. Amuzată și deloc supărată, vedeta scenei muzicale a povestit cu lux de amănunte toată această întâmplare, pentru Formula As.

“În 1968 am primit Discul de Aur pentru recordul de vânzări constante. Motiv pentru care, în 1969, am fost invitată la gala MIDEM, la Cannes, unde veneau câștigătorii discurilor de aur din anul precedent. Era a treia ediție. A fost un moment senzațional, fiindcă era prima mea ieșire în Vest, eram prima solistă de muzică ușoară din România invitată la acest eveniment, dar, mai cu seama, pentru că în seara aceea magică, pe scenă s-a creat o aliniere de personalități unice, pe care nu am mai regăsit-o niciodată: Ginette Reno, James Last, Tunes Dizzie, Muslim Magomaev, Patty Bravo, Jaffa Yarkoni, Juan Manuel Serrat, Amalia Rodriguez, Dalida, Mireille Mathieu, Udo Jurgens și Adriano Celentano. Nu existau premiile 1, 2 sau 3, toată lumea primea câte un trofeu egal ca valoare. Singurul supertrofeu i-a fost decernat lui Maurice Chevalier, care împlinise 80 de ani. Monstrul sacru Chevalier a venit și ne-a felicitat pe fiecare la rând. (…) Au fost două întâmplări nostime la Cannes. Prima s-a petrecut chiar pe scenă. Îndrăgita cântăreață împarte ziua de naștere cu alte două doamne ale muzici ușoare românești și nu uită niciodată să le sune pentru a le spune “La mulți ani”, din contră, așa își începe ziua! ”În fiecare an, pe 9 iulie îi felicit pe colegii născuți în aceeași zi, Angela Similea, Mirabela Dauer și Daniel Iordăchioaie, dorindu-le sănătate și împlinirile dorite”, a povestit ea, în urmă cu ceva vreme.

Puțină lume știe că Margareta Pâslaru a ales să-și schimbe numele – e drept, schimbarea nu e mare, dar e semnificativă pentru o parte a publicului internațional -, după ce francezii au râs de ea. S-a întâmplat în 1969, la Cannes. Amuzată și deloc supărată, vedeta scenei muzicale a povestit cu lux de amănunte toată această întâmplare, pentru Formula As.

“În 1968 am primit Discul de Aur pentru recordul de vânzări constante. Motiv pentru care, în 1969, am fost invitată la gala MIDEM, la Cannes, unde veneau câștigătorii discurilor de aur din anul precedent. Era a treia ediție. A fost un moment senzațional, fiindcă era prima mea ieșire în Vest, eram prima solistă de muzică ușoară din România invitată la acest eveniment, dar, mai cu seama, pentru că în seara aceea magică, pe scenă s-a creat o aliniere de personalități unice, pe care nu am mai regăsit-o niciodată: Ginette Reno, James Last, Tunes Dizzie, Muslim Magomaev, Patty Bravo, Jaffa Yarkoni, Juan Manuel Serrat, Amalia Rodriguez, Dalida, Mireille Mathieu, Udo Jurgens și Adriano Celentano.

Nu existau premiile 1, 2 sau 3, toată lumea primea câte un trofeu egal ca valoare. Singurul supertrofeu i-a fost decernat lui Maurice Chevalier, care împlinise 80 de ani. Monstrul sacru Chevalier a venit și ne-a felicitat pe fiecare la rând. (…) Au fost două întâmplări nostime la Cannes. Prima s-a petrecut chiar pe scenă.

Prezentatorul trebuie să mă anunțe, așa că începe: “Și acum, din România, domnișoara Marguerite…”. Și se oprește. Mai încearcă o dată, se oprește în același punct și-l pufnește râsul. După alte câteva clipe, în care nimeni nu înțelegea ce se întâmplă, maestrul de ceremonii zice: “În sfârșit, domnișoara Marguerite… Pisslarue”. Toată sala a izbucnit în hohote de râs. Pentru cei care nu cunosc limba franceză, felul în care prezentatorul mi-a pronunțat numele s-ar putea traduce prin “urinează pe stradă”.

După ieșirea din scenă, domnul cu pricina a venit la mine în culise ca să-și ceară scuze, dar m-a sfătuit să-mi schimb ortografia numelui, astfel încât să iasă „passelaru”, adică ” trece/traversează strada”. Ceea ce chiar am și făcut”, a povestit amuzată Margareta Pâslaru.

Citește și

EXCLUSIV/ Pe banii cui s-au cazat în Elveția Dragnea și șeful SIE?! Libertatea i-a întrebat și au recunoscut că n-au plătit ei