UPDATE 16.50: Poliția canadiană declară că un suspect a fost arestat după ce cel puțin patru persoane au fost ucise în atacul armat.

Două dintre victime au fost polițiști, a anunțat poliția locală pe Twitter.

Cei doi ofițeri de poliție nu au fost identificați și nici circumstanțele incidentului nu au fost făcute publice.

Poliția din Fredericton a anunțat că intervine la un incident armat care are loc în zona Brookside Drive din oraș. În mesajul publicat pe Twitter, polițiștii promit să revină cu informații mai târziu.

„Publicul este rugat să evite zona și să rămână în casele lor cu ușile închise în acest moment pentru siguranța lor”, se mai arată în mesajul de pe Twitter.

Police continue to on scene of a shooting on Brookside Drive. Please avoid the area.

Due to the volume of calls, please refrain from calling the police station directly, and in case of emergency continue to call 9-1-1.

