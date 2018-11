Atac armat la un spital din Chicago: Patru persoane au murit

Incidentul s-a petrecut, luni, la Spitalul Mercy din Chicago, în jurul orei 15.00, ora locală. Printre victime se află două angajate ale unității medicale – un doctor și un farmacist – , un ofițer de poliție și atacatorul.

Autoritățile spun că bărbatul înarmat a intrat în spital și a deschis focul. Se pare că ținta atacatorului ar fi fost o femeie cu care avea o relație. Aceasta a fost împușcată prima, potrivit BBC.

Poliția a intervenit și a avut loc un schimb de focuri în incinta spitalului care a fost de urgență evacuat. Un al doilea ofițer de poliție a evitat să fie ucis după ce arma pe care o folosea atacatorul s-a blocat atunci când a tras spre el. În cele din urmă, atacatorul a fost ucis de forțele de ordine.

„Chicago a pierdut un doctor, un farmacist și un ofițer de poliție, toți își vedeau de ziua lor, făcând ce le place. Aceste lacrimi în mijlocul orașului nostru sunt. Sunt chipul și consecința răului”, a transmis primarul orașului Chicago, Rahm Emanuel.

#ChicagoPolice Officer Samuel Jimenez died a hero today. He was killed doing what cops do — running into the danger to save others. Sending our condolences and prayers to Officer Jimenezs family and everyone at @Chicago_Police. #NeverForget pic.twitter.com/Uv4Zkr7Cg2

— Chief Terence Monahan (@NYPDChiefofDept) 20 noiembrie 2018