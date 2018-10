„Eu cred că România nu-şi poate permite luxul nici măcar de a se gândi la ideea de a ieşi din Uniunea Europeană mai ales acum, când are în faţă preşedinţia Uniunii, când are posibilitatea ca lider al Uniunii Europene să schimbe lucrurile în bine din interior', a spus Creţu.

Comisarul european pentru Politică regională a precizat că vrea să afle de la prim-ministrul Viorica Dăncilă dacă Guvernul mai doreşte să folosească fonduri europene pentru construcţia celor trei spitale regionale de la Cluj-Napoca, Iaşi şi Craiova.

Întrebată ce explicaţii a primit de la Guvern pentru intenţia privind realizarea de proiecte în parteneriat public privat în loc să fie folosite fonduri europene, Corina Creţu a răspuns: „Pentru mine a venit ca o surpriză această nouă poziţionare, pentru care nu am confirmare. La ora 14,00, am o întâlnire cu doamna prim-ministru şi cu membri ai Cabinetului său. Sigur că ne dorim să avem clarificări în această privinţă. Noi discutăm de ani de zile, avem corespondenţe între serviciile noastre şi autorităţile naţionale, de pildă în ceea ce priveşte spitalele regionale, având în vedere progresele care s-au făcut, nivelul foarte înaintat ale studiilor de fezabilitate. Am înţeles, inclusiv din declaraţiile doamnei ministru Pintea, că proiectele celor trei spitale regionale, de la Cluj, de la Iaşi şi de la Craiova, vor fi trimise la Comisie până la sfârşitul anului. De aceea, o voi ruga pe doamna prim-ministru să ne confirme dacă acest lucru este valabil”.

Totodată, Corina Creţu a precizat că studiul de fezabilitate al BEI pentru realizarea celor trei spitale costă 1,8 milioane de euro.

„Am semnat în 2015 acest Program Operaţional Regional, a fost dorinţa Guvernului României de atunci de a introduce aceste trei spitale regionale – 300 de milioane de euro, 150 de milioane finanţare europeană – 150 de milioane finanţare naţională şi locală. Între timp s-au făcut studiile de fezabilitate. Aici vreau să spun că este o inadvertenţă şi o greşeală în ceea ce s-a declarat, aceea că studiul de fezabilitate al Băncii Europene de Investiţii ar costa 120 de milioane de euro. În realitate, costă 1,8 milioane de euro. Dar s-a ajuns la această sumă între 1,2 miliarde şi 1,5 miliarde având în vedere faptul că 105 milioane de euro a costat designul pentru cele trei spitale regionale, urmând ca 830 de milioane – pentru construcţii şi echipamente de calitate”, a mai arătat Corina Creţu.

Recent, Corina Crețu a criticat dur, într-o conferință la Bruxelles, lipsa proiectelor din partea puterii de la București.

Chiar vreau să vă anunț public că nu mai accept insultele din partea Guvernului României față de munca pe care o fac', a spus, vizibil iritată, Corina Crețu, răspunzând la întrebările ziariștilor.

„Nu înțeleg această tensiune care s-a creat între mine și guvern spunând lucrurilor pe nume. Avem bani la Bruxelles pentru proiecte de infrastructură, nu avem proiecte', a mai acuzat Corina Crețu, membră a Partidului Social Democrat, condus de Liviu Dragnea.

