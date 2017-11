Este bibliotecar, dar pasiunea pentru înot l-a determinat pe Avram Iancu să își învingă limitele. A parcurs fluviul Dunărea în 89 de zile și este primul român din istorie care ajunge pe lista nominalizărilor World Open Water Swimming Association alături de alți 12 sportivi din întreaga lume.

În exclusivitate pentru Libertatea, Avram Iancu ne-a povestit despre obstacolele întâlnite pe traseu, care nu au fost deloc puține și care l-au pus în dificultate.

“Au fost foarte multe pericole, mă refer la obstacolele subacvatice, care practic nu puteau fi identificate în timp util. Chiar m-am lovit de o buturugă foarte tare, m-am lovit în piept, chiar mi-a cauzat o rană deschisă, apoi marele dușman a fost hipotermia, în Germania și în Austria, pentru că am înotat fără costum de neopren. Au fost tot felul de primejdii și de obstacole, vântul foarte puternic înainte de Belgrad, a început să bată foarte tare, am făcut cunoștință cu valuri de aproape un metru, deci înaintarea a fost foarte grea”, ne-a povestit Avram Iancu. Acesta înota zilnic între 7 și 10 ore. “A fost infernal. O medie de 31 km pe zi, iar cea mai mare bucată înotată într-o zi a fost de 53 km”, a adăugat el. Vezi toate (3) fotografiile

Avram Iancu s-a accidentat în Germania

Hotărât să ducă la bun sfârșit traseul, românul nu a renunțat la lupta cu apele Dunării nici după impactul violent pe care l-a avut în Germania. A dat dovadă de sânge rece, chiar dacă era rănit și înaintarea era mai dificilă.

“Eram în Germania când râul a început să aibă 2-3 m adâncime, tocmai de aceea s-a întâmplat, pentru că obstacolele subacvaice erau foarte dese. Efectiv m-am înfipt într-o buturugă, într-un obstacol subacvatic pe care nimeni nu l-a văzut. Am auzit o bubuitură foarte puternică, o sperietură foarte mare, am ieșit imediat la mal și am constat că pe piept aveam o rană deschisă, a fost un moment crucial în înaintare, pentru că acea rană deschisă s-a vindecat în aproximativ o lună, dat fiind faptul că a fost în mediu umed continuu. A trebuit să am credința că nu mă voi infecta și îi mulțumesc lui Dumnezeu că s-a realizat acest lucru. A trebuit să continui, nici un plasture nu stătea în contact cu apa, în maxim 2 km cădea. A trebuit să lupt cu tot ceea ce acest fluviu mi-a adus ca obstacol și am și învățat ceva. Parcurgerea înot a unui fluviu este exact parcurgerea unei vieți sau invers: viața este ca parcurgerea unui fluviu”, a declarat, pentru Libertatea, Avram Iancu

S-a antrenat în bazin, dar și pe râuri

Originar din Petroșani, bărbatul a deprins tainele înotului din copilărie, pasiunea pentru acest sport a continuat, iar la 20 de ani participa la divese concursuri. Pentru a ajunge la performanța de a înota în Dunăre, Avram Iancu s-a supus unor antrenamente dificile. “În mod oficial, pe 1 decembrie, al fiecărui an, încep antrenamentele foarte serioase, pentru sezonul următor. Înot foarte mult în bazinul din Petroșani, care, din această toamnă, prin bunăvoința și la inițiativa consiliului local și a primarului din Petroșani, îmi poartă numele, ceea ce este o altă satisfacție personală. Apoi, după ce apele se dezgheață, mă refer la râuri, la lacurile care înconjoară minunatul oraș în care locuiesc, Petroșani, încep să mă antrenez acolo, în temperaturi foarte scăzute, am realizat antrenamente pe marile râuri ale patriei: Siret – am înotat 50 km, 50 km pe Mureș”, ne-a mărturisit el.

În premieră, un român nominalizat la categoria Înotătorul Anului în ape libere

Avram Iancu, bibliotecarul în vârstă de 41 de ani, este prima persoană din lume care a înotat toată lungimea Dunării (2860 de kilometri) fără costum de protecție, reușind această performanță în 89 de zile.”Este o nominalizare foarte importantă, o premieră pentru România, niciodată un înotător român în ape deschise nu a fost nominalizat pentru acest titlu mondial, care este acordat de World Open Water Swimming Association cu sediul în America. Eu am străbătut înot întregul curs al fluviului Dunărea, fără costum de protecție, doar în slip, realizând o premieră mondială în înotul în ape deschise”, a precizat Avram Iancu. El poate fi votat aici :https://www.worldopenwaterswimmingassociation.com/2017-wowsa-awards/.

Avram Iancu este, de altfel, și primul român care a traversat înot Canalul Mânecii, pe 30 august 2016, fără să poarte costum de neopren, la capătul unui efort continuu de 17 ore și 54 de minute în care a parcurs 62 de kilometri.