„Un domn sau niște domni au intrat în locuința în care noi dormeam la etaj. Nu am auzit absolut nimic, avem sistem de supraveghere video și de mișcare, cel de mișcare era oprit pentru că avem un cățel mic care tot aleargă pe acolo. Camerele de supraveghere erau oprite pentru că soția mea are o problemă că poate cineva intra pe IP-ul camerei și o poate vedea în anumite momente și nu are intimitatea necesară. Absolut nimic deranjat în casă. Ușa a fost deschisă cu cheie', a declarat Bădălău.

În legătură cu arma care i-a fost furată, acesta a spus că o purta des la el, pentru că a primit de-a lungul vremii mai multe ameninţări, şi că niciodată nu şi-a luat pistolul la Parlament.

„Legiuitorul te obligă să ţii arma într-un seif, cu muniţia în alt seif şi durează în jur de 12 minute ca să poţi să iei arma. Dacă cineva îmi spune că un hoţ sau un om care vrea răul familiei stă 12 minute ca să-ţi asamblezi tu arma şi să te duci la luptă acolo, e o problemă. Eu mă gândesc că trebuie schimbată toată legea şi că acolo unde oamenii locuiesc şi unde ar trebui ca familia ta să se simtă în siguranţă, şi aici nu e vorba de mine, că eu sunt bărbat şi am mai puţin curaj, dar vreau să vă spun că soţia mea şi fiica sunt efectiv traumatizate şi le e teamă”, a spus Bădălău, la Parlament.

„Soţia mea şi fiica sunt efectiv traumatizate. Le e teamă. Dormeam la etaj şi cineva a stat 20 de minute la parter, în casă, cu noi acolo. Se putea întâmpla orice”, a spus Bădălău.

Senatorul a explicat şi de ce au fost oprite camerele de supraveghere: „Pentru că soţia mea avea o problemă că poate cineva intra pe IP-ul camerei şi o poate vedea în alte momente şi nu are intimitatea necesară”.

Bădălău mai spune că nu i-au dispărut documente din casă, dar că nici acum nu a reuşit să facă un inventar complet al lucrurilor din casă.

Surse judiciare au declarat pentru Libertatea că locuința lui Niculae Bădălău din Bolintin Vale, județul Giurgiu, a fost spartă noaptea trecută de indivizi mascați. Hoții au plecat din casa președintelui PSD Giurgiu cu bani, bijuterii și arme.



Fiul senatorului, Gabi Bădălău, care s-a căsătorit – în 2016 – cu artista Claudia Pătrășcanu (40 de ani), fostă componentă a trupei „Sexxy', era plecat din țară. Nici cântăreața nu se afla în casa socrilor săi, în momentul jafului, dar a oferit câteva detalii despre cele întâmplate weekend-ul trecut.

