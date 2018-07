Tatăl băiatului a recunoscut la Poliţie pe unul dintre răpitori, care e francez. Bărbatul spune că poliţia l-a anunţat că a găsit copilul, fără să îi spună dacă e în ţară. Cel recunoscut, susţine tatăl, e un francez periculos, care l-a ameninţat în trecut că îl va împuşca.

Mama a recunoscut unei televiziuni că ea i-a trimis pe răpitori în România pentru a-l lua pe băiat. “Copilul s-a pregãtit si nu a fost rãpit. A stiut ce se va întâmpla si a fugit cât l-au tinut picioarele. Si cei doi bãrbati sunt familia mea care m-au ajutat. Au actionat cu violentã pentru cã acel copil nu putea sta mai mult de o zi sau douã cu acea persoanã pentru cã nu-l cunoaste si copilul era mort de fricã.”, a declarat femeia, potrivit Observator.tv.

Tatãl minorului Tibuliac Mãdãlin Giuliano a povestit cã toatã operaţiunea ar fi fost pusã la cale chiar de mama copilului, cu care este în rãzboi de multã vreme. Pãrinţii puştiului de 15 ani, bârlãdeni amândoi, nu au fost cãsãtoriti niciodatã. La scurt timp dupã naşterea copilui, tatãl reuseste sã câştige custodia şi mama dreptul de vizitã.

Femeia şi-a vizitat copilul periodic dar, dupã o astfel de vizitã, s-a fãcut nevãzutã împreunã cu minorul. “Copilul mi-a fost încredinţat de la vârsta de un an şi o lunã de instanţã, dar mama lui avea drept de vizitã. Într-una din acele zile l-a luat şi a fugit. Am reuşit foarte greu sã dau de urma lui. A fost descoperit în Spania cu ajutorul Interpolului, dar acesta a dispãrut apoi fãrã urmã. A ajuns în Germania şi apoi s-a stabilit în Paris. Copilul meu a stat ascuns timp de 10 ani şi eu nu am ştiut nimic de el în toatã perioada asta” , spune femeia.

Polițiștii din Vaslui au fost sesizați de tatăl minorului despre faptul că, în timp ce se afla în autoturism, oprit la o trecere pentru pietoni, un bărbat necunoscut l-a lovit, iar un altul a tras copilul din mașină, după care au fugit într-o direcție necunoscută.

Citește și

REPORTAJ/ Liceul “Beethoven” din Craiova n-are absolvenți de bacalaureat, dar doi elevi au fost acceptați la Universitatea Glasgow