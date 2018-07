Răzvan, inițiatorul numerelor cu M&*$ PSD, a vorbit pentru vice.com despre ideea sa și ce s-a întâmplat de când a venit cu mașina în România. Punctul său final este, desigur, mitingul diasporei din 20 august, împotriva partidului de guvernământ și a cabinetului Viorica Dăncilă.

Răzvan: M-am născut în București. Am studiat la liceu. Eram prelucrător prin așchiere / strungar. Afară am lucrat pe vase de croazieră timp de 13 ani, după care am plecat în Suedia.

Cum te-ai gândit să-ți înmatriculezi mașina cu plăcuțele astea?

Mai mult din glumă. Prin martie, înainte să iau mașina, am zis că-i pun și numere preferențiale. Nu m-am gândit că o să fie numărul ăsta. Mă gândeam la ceva ieșit din comun, că dacă costau așa de mult, am zis că măcar să merite banii.

Care a fost momentul în care ți s-a pus pata pe PSD?

Dar nu mi s-a pus pata pe ei. Prietenii-mi ziceau să nu-mi pun asta la număr. Am inclusiv prieteni în PSD.

Ce ți-au zis?

Că sunt nebun. Dar suntem prieteni de douăzeci de ani. Fiecare cu politica lui, până la urmă.

În schimb, te-a oprit poliția.

Da, de două ori. Prima dată în Hunedoara, unde mi-au cerut actele și rovinieta, cu toate că ei nu mai au dreptul să facă asta. Le-am oferit-o imediat, iar după 10 – 15 minute mi-au urat drum bun. Dar nu m-au întrebat despre număr. Evită să discute despre asta.

A doua oară eram la KFC în București, iar mașina de poliție a oprit lângă a mea. M-am dus la mașină înainte, ca să-și facă treaba până termin eu să mănânc, știi? I-am întrebat: „Bună ziua, vreți să facem selfie?'. „Nu, vă rog să-mi prezentați actele', au zis. După verificări, la fel, „o zi bună'. Nu sunt răutăcioși polițiștii. Nu-mi arată susținere, dar nici aprobare. Își fac treaba doar.

Crezi că o altă guvernare te-ar putea aduce acasă?

Nu, România nu se mai salvează cât mai trăiesc eu.

Cu toate acestea, că vii pe 10 august îmi arată că mai ai un pic de speranță.

Da, am speranță pentru țara asta. Dar probabil că aproape în 20 de ani se va schimba ceva. Poate că tinerii de-acum vor merge mai des vot și vor alege mai bine. Dar în 10 ani, să zicem, nu văd diaspora să se întoarcă de tot. Poate la pensie. Așa văd eu, nu mă pricep la politică așa de mult.