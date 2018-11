Betty a devenit mamă la începutul lunii octombrie. „Botezul vrem să-l facem pe 9 martie. Tatăl meu va trebui să plece în America. Trebuia să-l facem în ianuarie, acum, adică mai devreme, dar din păcate, așa s-a nimerit. Pleacă și nașii și tatăl meu. Am zis să-l facem în martie. Va fi și mai mare și ne va fi și mai ușor. Vreau să fim cu toții și să ne simțim bine. Va fi o petrecere mare, 200 și ceva de invitați', a declarat Betty Stoian, la „Vorbește Lumea”

Betty a recunoscut că în timpul sarcinii s-a îngrășat foarte mult. „Am luat multe kilograme când am fost însărcinată. Dar domnul doctor mi-a spus că am reținut multă apă. M-am îngrășat foarte mult, am avut 70 de kilograme. Nu pot să spun că mi-a părut rău. Acum îmi pare rău, dar atunci nu ești conștientă', a adăugat Betty Stoian.

Citește și

VIDEO | Angajate ale Ambasadei Irakului din Bucureşti acuză un consul de agresiune sexuală și au făcut reclamații la poliție. «A fost brutal, mi-a tras fermoarul, mi-a scos sânii afară»