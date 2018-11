Andrew Sipowicz, un student al Colegiului Canisius din New York, și-a găsit autoturismul lovit pe partea șoferului, dar a descoperit și un bilețel anonim în care i se povestea ce s-a întâmplat, potrivit eu.usatoday.com.

ȚDacă te întrebi ce s-a întâmplat cu mașina ta. Autobuzul 449 ți-a lovit mașina. Oprește aici în fiecare zi pentru a mă lăsa pe mine. A vrut să tragă pe dreapta, dar nu a avut loc să se strecoare și a lovit mașina. A lovit și a fugitȚ, i-a scris copilul.

Shoutout to the anonymous 6th grader for saving me a couple thousand (Bus not drawn to scale) pic.twitter.com/7aNK10xSwX

— Andrew Sipowicz (@Andrew_Sipowicz) 20 noiembrie 2018