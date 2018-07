În interviu acordat publicației The Sun, Charlie Rowley a explicat că găsise o sticluţă în care credea că s-ar afla parfum şi s-a gândit să o ofere în dar prietenei sale. „Îmi amintesc că am găsit o sticlă de parfum pe care am luat-o şi i-am oferit-o lui Dawn', a spus el.

Iubita lui, Dawn Sturgess, în vârstă de 44 de ani, mamă a trei copii, a decedat la 8 iulie ca urmare a otrăvirii sale cu acelaşi agent neurotoxic cu care înainte au fost otrăviţi fostul spion rus Serghei Skripal şi fiica sa Iulia la Salisbury (sud-vestul Angliei).

„Sunt foarte trist pentru tot ce s-a întâmplat, este groaznic şi traumatizant, încă eram sub tratament când mi s-a spus despre moartea ei, nu cred că îmi voi reveni', a adăugat Charlie Rowley de 45 de ani.

Britanicul a petrecut trei săptămâni în spital după ce a intrat în contact cu substanța fiind în aceeași încăpere cu Dawn când s-a dat cu agentul neurotoxic pe încheieturile mâinii. După externare el critică 'neglijenţa' persoanelor care au lăsat să zacă otrava pe jos.

„A fost foarte imprudent din partea lor să lase lucruri în urma lor', a spus el adăugând că „dacă era destinată cuiva, este rău să laşi aşa ceva în urma ta, exista posibilitatea ca cineva să o ia (sticla), copiii s-ar fi putut juca cu ea'.

Charlie Rowley a găsit sticluţa cu parfum în parcul Elizabeth din Salisbury. Dawn Sturgess s-a simţit rău la 30 iunie după ce s-a dat cu parfum pe la încheieturi la domiciliul partenerului ei din Amesbury, un orăşel vecin. El însuşi a fost dus la spital câteva ore mai târziu în stare critică. Spre deosebire de partenera sa care a decedat, Charlie Rowley a supravieţuit şi a părăsit spitalul din Salisbury la 20 iulie.

„Am avut noroc că am supravieţuit', s-a confesat el pentru The Sun.

Pe 4 martie fostul spion rus Serghei Skripal și fiica lui, Iulia, au fost otrăviți în orașul Salisbury de un agent neurotoxic militar. Incidentul s-a întâmplat în luna martie și a dat naștere unor conflicte diplomatice de amploare între lumea vestică și Rusia. Marea Britanie, SUA, UE (inclusiv România) și alte țări au decis expulzarea de diplomați ruși după acest incident.

Spitalizaţi într-o stare critică, Iulia şi Serghei Skripal au fost externaţi după mai multe săptămâni de îngrijiri, dar şi un poliţist, Nick Bailey, care a fost şi el contaminat.

Polițiștii britanici susțin că autorii atacului asupra Serghei Skripal au fost identificați. Autorităţile cred că au fost implicaţi mai mulţi cetăţeni ruşi în atacul neurotoxic din Marea Britanie, de la Salisbury, în urma căruia fostul spion rus şi fiica sa au fost răniţi, a declarat o sursă familiară cu investigaţia.