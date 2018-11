„Sunt foarte calm și mie îmi place să zâmbesc mult, nu-mi place să fiu trist, asta este, cred, o calitate. Nu suport cu tristețea, indiferent dacă am probleme în familie. Acum câteva luni am avut un deces în familie și, practic, bunica, care m-a și crescut, a plecat dintre noi, și la fel, nu am vrut să arăt la televizor, s-arăt oamenilor ce trist e Bursucu și ce i s-a întâmplat. Asta este, eu mi-am făcut treaba, m-am dus acasă. Nimeni nu știa prin ce treceam eu. Nu-mi place să încarc oamenii cu suferința mea. Ok, am și eu momentele mele, poate când sunt supărat, trist”, a mărturisit Bursucu pentru revista Viva.ro.

Bursucu’ și Andreea, logodnica lui, și-au botezat copilul luna trecută, Anays-Maria. Prima care a ajuns la biserică a fost Teo Trandafir, care a făcut haz în legătură cu acest aspect și s-a filmat în timpul petrecerii.

„Eu am ajuns la biserică la botez, dar nu a venit botezata, nici Botezatu! Practic, am venit doar eu. În fața sfintei biserici, mi-am făcut cruce și aștept să se adune lumea. Vă țin la curent”, a spus atunci Teo.

