Cabral este imobilizat la pat. “Am o hernie la L4, cu deplasare”

M-am născut în 77. La maternitatea Spitalului 9. În Berceni. Acolo am crescut, tot în Berceni. Acolo am învățat, în 111, 110 și-apoi în 96. Acolo am devenit din copil băiat, apoi bărbat. Acolo? Pardon… aici. Aici am învățat să nu tac, să-mi susțin punctul de vedere. De-aici știu bătaie. C-am mai luat. Dar nici n-am stat a prost. A evoluat cartierul meu. A evoluat de la o adunătură de case și blocuri construite peste ele, la… ce e azi.

Cumva o chestie unitară. Pe alocuri curată, uneori murdărică. Sufocată de mașini parcă scuipate pe trotuare, amețită de sensuri giratorii anapoda și intersecții semaforizate ca muzica lăutărească. Aici mi-am făcut prieteni cu care merg alături de atâția ani.

Aici am învățat să apreciez familia, gașca, uaminii care-ți rămân aproape orice-ar fi. Mâine de la 10:00 începe Berceni Summit. Un eveniment în care oameni born-and-raised @ the south of the city vin să-și spună poveștile. Și să demonstreze că în viață depinde de cele mai multe ori de tine. Nu de cartier, nu de banii familiei, nu de vecini sau de câte stații de metrou ai de mers până ajungi pe centru. Îmi place să fiu sincer. Decât să tac și să mă dau mâine lebădă rănită, mai bine spun de-acum… mâine nu cred că ajung.

Pentru că sporturi extreme, încă de la Crăciun sunt legat de pat. Am tot sperat să-mi revin până la eveniment, dar acum, cu o seară înainte, îmi dau seama că mă mint singur. Am o hernie la L4, cu deplasare. Doare, mămica mea, doare de parcă tot piciorul stâng e o măsea ce pulsează. Mâine dimimneață… o să vă fiu alături cu mintea. Dar să n-ai impresia că ai pierdut mare lucru pentru că nu voi fi eu acolo. Ai o mână de oameni care vor face oricum să nu mi se simtă lipsa.

Ascult-o cu mare atenție pe Marta. E o învingătoare. De la A la Z. Are puterea unui om care știe ce-i lupta și poveștile unui om care nu a fost ocolit de lupte. Dar le câștigă pe toate, pe rând. Uită-te la Aninaru. Omul are o poveste cum numai în Berceni găsești. Fodor e de urmărit. E complet dement, dar chiar dacă își repetă încă din anii 60 că nu e bun de speaker… pe orice scenă vorbește face spectacol. Stai cu ochii pe Enoiu, e spectacol. La fel, neapărat și pe Hortensia. Melania e și ea acolo, are multe, multe, multe povești scrise de ea… și vrei a le ști cu siguranță. Vor fi mai mulți pe scenă, oameni pe care merită să-i urmărești. Bunicu o să fie acasă, întins pe ceva tare, sugând niște tramadoale. Vă țin pumnii, să iasă bine și să reușim să ne vedem la Berceni Summit 2' , a scris Cabral pe blogul lui. La începutul lunii decembrie, Cabral a devenit din nou tată, după ce soția lui a născut o fetiță perfect sănătoasă.

