„În fiecare an am petrecut cu foarte, foarte multă lume şi anul ăsta am petrecut la două televiziuni şi am plecat undeva în provincie şi am vrut să fiu cu familia. Am zis că atunci când schimb prefixul o să mai fac o petrecere mare, până atunci mai e, dar am avut 3 evenimente într-o zi: 44 de ani de căsătorie, neîntreruptă, cu rele, cu bune, cu spini, cu flori şi 51 de ani de când cânt, de când am venit în Bucureşti defapt şi am fost angajată la Rapsodia Română, 71 am împlinit pe 5 noiembrie. (…) Când pleci la drum… mama mea Dumnezeu să o odihnească, când eu m-am cununat la starea civilă a venit cu un cadou pe care la început nici nu l-am deschis, a zis ,,Te rog să deschizi cutia”, mama mea era o femeie simplă de la ţară, când am desfăcut-o, era o trăsură care se găsea greu pe timpul acela aşa ceva, o trăsură din porţelan şi cu o cucoană care ţinea hăţurile. În căsnicie dacă pleci şi nu ştii să ţii hăţurile bine, totul se destramă”, a spus Elena Merişoreanu pentru Antena Stars.

Chiar Dacă este căsătorită de 44 de ani, Elena Merișoreanu a trecut și prin momente mai dificile. Artista a recunoscut că a fost înșelată de soț.

