„Am văzut zvonuri care s-au răspândit în stânga, dreapta, cu o rapiditate fantastică şi care dădeau drept sigură, dar nu numai la nivel jurnalistic am auzit acest zvon care a circulat în ultimele zile, ruperea coaliţiei, Tăriceanu – prim-ministru al unui guvern bazat pe o majoritate cu PNL, cu USR şi aşa mai departe. Am să vă spun de la început, ca să fie lucrurile clare: (…) nu am avut de gând, nu am de gând şi nici nu voi avea de gând să rup coaliţia. Şi acelaşi lucru cred că-l împărtăşeşte şi colegul meu, preşedintele PSD, domnul Dragnea', a declarat Tăriceanu.

Liderul ALDE spune că zvonul că se va rupe coaliția a pornit de la momentul invitării la Cotroceni de către şeful statului a partidelor parlamentare. Atunci el a dat câteva declaraţii care au fost interpretate distorsionat, spune politicianul.

Tăriceanu spune că actuala coaliţie de guvernare va merge mai departe, întrucât programul de guvernare trebuie îndeplinit.

„De ce cred că va merge coaliţia mai departe? Pentru că noi, în fond, mă refer la PSD şi la ALDE (…), ne-am angajat în faţa românilor la un program politic şi economic. Programul politic a fost clar – să facem o reformă în justiţie şi să revenim la statul de drept, cu alte cuvinte, să punem capăt tuturor abuzurilor, exceselor, lucrurilor care au ieşit clar din normele statului de drept şi, pe de altă parte, avem şi un program economic care înseamnă creştere economică, bunăstare pentru români, adică salarii, pensii mai mari, o performanţă şi un climat mai bun în domeniul antreprenorial şi aşa mai departe, infrastructură, pe învăţământ, pe educaţie, pe transporturi”, a mai spus liderul ALDE.

