Procurorii DNA susţin că Tăriceanu ar fi primit indirect, în perioada 2007 – 2008, pe vremea când era prim-ministru, foloase materiale de aproximativ 800.000 de dolari de la o firmă austriacă.

Preşedintele Comisiei juridice din Senat, Robert Cazanciuc, a explicat că votul în Comisia Juridică pe cererea DNA va avea loc peste o săptămână.

„În cadrul acestei proceduri, în care Senatul este titularul cererii de urmărire penală, audierea senatorului este obligatorie. Azi am făcut acest lucru, am procedat la audierea obligatorie a domnului Tăriceanu, pentru a putea formula mai departe o propunere Biroului Permanent şi plenului Senatului. Convingerea fiecărui membru al Comisiei Juridice trebuie formulată în sensul de a decide în final dacă Senatul formulează sau nu o cerere de urmărire penală. Întregul dialog de astăzi în acest sens a fost purtat. Am convenit cu avocatul domnului Tăriceanu ca până luni de dimineaţă să depună note scrise în urma întrebărilor din partea membrilor comisiei şi a clarificărilor pe care domnul Tăriceanu şi domnul avocat au simţit nevoia să le facă. Rămâne ca în şedinţa comisiei de marţi, peste o săptămână, să supunem dezbaterii întregul material probator, ţinând cont de ceea ce a fost astăzi, de ceea ce vom primi ca note scrise şi tot marţi vom da un vot cu privire la cererea formulată de Parchet”, a declarat Robert Cazanciuc, după o oră de audieri, potrivit Agerpres.

Comisia juridică a Senatului trebuie să întocmească raportul asupra solicitării Direcţiei Naţionale Anticorupţie până pe data de 10 decembrie. Pentru ridicarea imunităţii parlamentare a preşedintelui forului legislativ este nevoie de jumătate plus unu din voturile senatorilor, în plen.

Tăriceanu a declarat, după audieri, că este victima unui abuz al procurorilor

„Primul lucru pe care doresc să-l subliniez este că acest demers al procurorilor materializat într-un referat transmis Parlamentului pentru presupuse fapte de corupție are un scop bine definit, și anume să mă intimideze pe mine și pe cei care doresc să mă urmeze în această luptă pe care am declanșat-o cu patru ani în urmă pentru a semnala excesele și gravele abuzuri care s-au petrecut în România, în justiția din România' a spus liderul Senatului.

Anchetatorii nu au dovezi împotriva lui a mai spus Călin Popescu Tăriceanu

„Ancheta au făcut-o, dar ei nu au niciun fel de probă care să demonstreze că aceste hotărâri s-ar fi luat în mod nelegal. Ei pun în discuție, așa cum v-am spus, ideea că aceste hotărâri ar fi fost luate ca să i se facă o favoare firmei Microsoft. Guvernul a intrat în legalitate făcând aceste hotărâri de guvern, Guvernul nu a făcut nicio plată care să poată duce la suspiciunea că eu aș fi obținut foloase necuvenite în mod indirect. Și dacă aceste hotărâri ar fi fost nelegale, Guvernul care a urmat putea să le anuleze'.

„Nimeni nu-i împiedică pe procurori ca aceste așa-zise suspiciuni rezonabile să le fi însoțit de dovezi, de probe. Era necesar acest lucru. Suspiciunile nu pot să țină loc de probe', a adăugat șeful Senatului.

Pe 7 noiembrie, Direcţia Naţională Anticorupţie a cerut Senatului încuviinţarea începerii urmăririi penale pentru Tăriceanu.

„Nu facem decât să arătăm și mai pregnant cum funcționează justiția în România. Senatul va urma procedurile care se fac în astfel de situații. Nu pot să anticipez decât că Senatul va urma procedurile care trebuie să fie urmate dacă se primește o astfel de solicitare. Mi-e greu să fac alte comentarii despre ce se va întâmpla. Astea sunt informații despre care nu știu de unde provin și nu stau să comentez pe marginea lor' a fost prima reacție a lui Tăriceanu după ce DNA a cerut începerea urmăririi penale în cazul său.