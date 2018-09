Dougie Hamilton (foto), un bărbat de 34 de ani din Glasgow, a închiriat un apartament prin intermediul site-ului Airbnb, pentru a petrece o vacanță în Toronto, împreună cu iubita sa, scrie Daily Mail.

După ce s-au plimbat prin oraș, tinerii din Scoția au descoperit o „cameră spion' , îndreptată spre patul lor. Dispozitivul era ascuns într-un ceas digital și era „conectat cu un cablu asemănător unui încărcător pentru telefonul mobil', a explicat Dougie Hamilton, pentru sursa citată.

Aparatul ar fi putut să-i filmeze, așa că tinerii au intrat în panică.

„M-am simțit puțin ciudat crezând că așa ceva e posibil și am zis să nu fiu eu nebun. Dar era ceva suspect. Am scos încărcătorul și am văzut că (dispozitivul, n.red) avea o baterie cu litiu. Apoi, am îndepărtat o piesă și am văzut că exista într-adevăr o cameră”, a spus Dougie Hamilton.

„Nu știam dacă proprietarul ne-a filmat. A fost înfiorător și nu am mai vrut să rămânem (în apartament)”, a adăugat el.