Pentru că cei doi sunt foarte apropiați, fanii lor i-au întrebat când se vor căsători. Pentru a le satisface curiozitate, Alexia Eram a spus, pe propriul canal de YouTube, când vrea să facă marele pas, scrie Spynews.

„Mi-ar plăcea să locuiesc în SUA, mai exact în Los Angeles. Mi se pare liniștotr și frumos. Aș vrea să mă căsătoresc pe la 26 de ani. Mă rog, între 26 și 28 de ani și să fac copii pe la 28 de ani. Aș vrea să fac doi copii sau patru”, a spus Alexia, spre surprinderea tuturor.

Fiica Andreei Esca a mai dezvăluit că ea urmează o dietă concepută de un doctor nutriționist.

„Este un regim super ok, nu îți este foame deloc, dar este foarte strict din punct de vedere al orelor. Trebuie, în același timp, să mergeți și la sală. M-am gândit fde foarte multe ori să nu mai plec în Londra, pentru că aici am crescut și am trăit toată viața mea, aici am toți prietenii, familia, iubitul…dar m-am gândit la viitorul meu”, a declarat Alexia pe canalul ei de YouTube.

