”Când o zbura porcul”, expresie devenită realitate în Dolj. Animalele s-au ”evaporat” înainte de vizita inspectorilor DSV veniți să-i sacrifice. Explicațiile pline de haz ale sătenilor

Recentul confirmat focar de pestă porcină în Dolj a pus autoritățile în fața unei situații complet inedite. Localnicii dintr-o comună le-au interzis acum două zile să le intre în curți, iar joi, n-au mai avut nici o problemă cu medicii, jandarmii și polițiștii veniți să le ia animalele din bătătură pentru a le eutanasia. Explicația era simplă: cotețele erau goale.

Localnicii din Comănicea s-au întrecut în explicații care mai de care mai pline de haz: au fugit, au emigrat, ba chiar au zburat în pădure…. mai în glumă, mai în serios, unii au confirmat că și-au făcut deja depozite pentru iarnă. În magazinele din Craiova nu mai există lăzi frigorifice, folosite pentru congelarea produselor.

Dialogurile extrem de amuzante au fost surprinse de o echipă DIGI24.

'Lumea a avut ieri porc, astăzi nu mai are…

Ce s-a întâmplat cu porcii din localitatea dumneavoastră?

Au zburat.

Unde?

În pădure, eu de unde să ştiu?

Astăzi râdeţi, ieri plângeaţi.

Păi mata n-ai râde cu lada plină?

()…

Nu mai sunt?

Ce s-a întâmplat cu porcii?

Nu ştiu nimic.

S-au evaporat?

Probabil.

„Eu l-am tăiat că am zis eu, că îmi trebuie mie. Am tăiat şi păsări, am tăiat tot.', recunoaște un alt localnic.

„Acum îl creştem pe ăsta aici! Ce să facem? Dumnezeu ne lăsă să mâncăm… „, adaugă o bătrână.

„Nu plecăm până nu periem din nou satul. De fapt ei au intrat în toate curţile Am discutat cu toţi şi am spus că nu putem pleca de aici atâta timp cât rămân animale vii. Interesul nostru este să îndepărtăm toate animelele suspecte de boală. Cei care le-au sacrificat nu avem ce să le facem' a declarat Andrei Butaru, director DSV Dolj.