Are o carieră artistică, ce durează de mai bine de 34 de ani, iar de-a lungul timpului a luat parte la numeroase proiecte, piese de teatru, filme, seriale, dar și producții tv. Carmen Tănase recunoaște că un mare aport în alegerea profesiei sale l-au avut cărțile. Îi plăcea să citească, să vizualizeze imagini, personaje pe parcursul lecturii. Este o carte pe care am citit-o de multe ori.

(de Cella Serghi) este cartea care mi-a marcat adolescența. Aveam imagini. Întotdeauna când citeam, ce citesc, d-aia m-am și făcut actriță. Interpretam în capul meu toate rolurile din roman', a mărturisit îndrăgita actriță la CulTOUR'.

Telespectatorii o pot urmări în Fructul oprit', serialul ajuns la al doilea sezon, în cadrul căruia o interpretează pe Roxana Baicu Popovici, un personaj plin de surprize. Îmi place, foarte mult îmi place pentru că orice actor își dorește să joace un personaj opus personalității lui. Pentru mine e contre emploi. Este ca o descătușare. Îmi face plăcere să trec prin lucrurile prin care trece Roxana, pentru că se poate să înveți din ele. E un personaj ofertant, are umor, are cinism, e ok, spune Carmen Tănase.

Citește și

VIDEO/ Turneul din SUA anunțat cu surle și trâmbițe de Adi Sînă se desfășoară… în restaurante!