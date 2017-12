Zeci de oameni au semnat, miercuri, în cartea de condoleanțe deschisă la Palatul Peleș, în memoria Regelui Mihai. Printre cei care au semnat-o a fost și un bărbat care a venit special la Sinaia deoarece străbunicul său s-a numărat printre moții care au semnat Actul Unirii. Totodată, mai multe grupuri de turiști au ținut momente de reculegere în fosta reședință regală.

Cartea de condoleanțe a fost amplasată lângă intrarea de onoare a Castelului Peleș, folosită de Regele Mihai când a revenit în țară, după 60 de ani, notează Mediafax.ro.

Lângă cartea de condoleanțe se află o fotografie a fostului suveran, flori și două candele aprinse. Zeci de turiști români și străini deopotrivă au semnat deja în cartea de consoleanțe

„Eu sunt din Spania, am vizitat Castelul Peleş, este foarte frumos. Am auzit că ieri a murit Regele Mihai şi am vrut să scriu în această carte”, a spus o turistă din Spania, pentru sursa citată.