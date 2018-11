„Casa părintească, cum să spun… eu nu am vândut-o. Am dat-o la nişte tineri care aveau copii, le-am dat-o să stea în ea că ştii cum e, casa nelocuită nu e ok. Aceşti tineri au plecat în străinătate şi normal, dacă nu investeşti într-o casă, normal, cade casa. Era o casă bătrânească, era o casă de la bunica mea, de la mama mamei mele. ‘Ce vă leagă pe dumneavoastră cel mai tare de locul acela?’ Ce ar putea să mă lege, decât fericire, iubire, dragoste, primii ani de şcoală, primul meu început în muzică. Bunica mea cânta la vioară la 76 de ani, mama mea, defapt eu am preluat.. numele de Catanga datează din 1939. Acolo s-a scris o carte, la noi, nu eram eu aşa, că dacă eram… am fost afectată foarte tare şi cu ochii, cu problema cu ochii. Nu vedeam să citesc şi nu citeam, dar îmi citea şi mie mama mea şi mi-a rămas asta în cap. Zicea: Măi mamă, făceam nişte petreceri.. Ce scria în carte, ştii.. Zice: Cu Catanga, de cântam de dimineaţă până seara ne cânta. La care un alt om o întreba, tot în carte: Care Catanga, Catanga aia mare sau Catanga mică?”, a spus Corneia Catanga la Antena Stars.

„Era frumos, erau serbările de la şcoală, iar seara noi, când nu eram la şcoală, eram cam ca nişte… familia mea era privită foarte frumos, era de ajuns să fluier o dată sau să zic ceva: Hai măi, să facem foc. Făceam foc de tabără mare, acolo în curte şi fiecare venea cu miel, cu porci că se tăiau porci, se tăiau miei, se tăiau vaci. ‘Să înţeleg că la dumneavoastră, în copilărie, mereu era sărbătoare’. Da, cam aşa, să ştii. A fost afectată strict de vreme, de trecerea anilor… Da, pentru că eu am dat-o în grija cuiva că nu aveau casă, aveau patru copii, oamenii au plecat în străinătate şi nu au mai avut nici ei grijă de ea şi pur şi simplu s-a dărâmat”, a mai spus Cornelia Catanga.

Citește și

EXCLUSIV/ Blonda de la „Rutieră”! Libertatea a vorbit cu poliţista devenită „virală” pe internet, după ce a recuperat un telefon furat – FOTO&VIDEO