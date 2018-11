„Nu cred aşa ceva”, a spus Maria Ilioiu, ispita de la „Insula Iubirii”, atunci când a văzut întrebarea de pe bilețelul extras. „Cât ai câştigat cel mai mult într-o noapte”, a spus răzând, Maria Ilioiu.

„Nu am câştigat niciodată nimic. Am pierdut cel puţin o noapte. Am fost la un singur eveniment noaptea, pentru că eu nu fac evenimente noaptea, ci doar ziua. A fost singurul eveniment la care am fost plătită. Am mers pe 300 de euro”, a mărturisit ispita de la „Insula Iubirii”.

