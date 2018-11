'Trebuie să înțelegi că ei cresc. Merg la casa lor, unii au niște caractere frumoase, altele mai puțin frumoase, indiferent de cum i-ai educat. Îi faci, ai grijă de ei până la un moment dat, te asiguri că le-ai oferit bagajul necesar pentru viață, apoi încep să aibă viața lor. Am doi, cu mame diferite. N-am ținut ascuns, dar am fost discret. N-am niciun regret și nici nu pot spune că nu o să mai am copii. Poate cine știe, never say never. N-am schimbat scutece, dar aș schimba. Am în anturajul meu mulți amici cu copii abia născuți și sunt funny, cu două trei bone pe lângă', a mărturisit Cătălin Botezatu pentru emisiunea 'Răi Da Buni'.

'Fiecare face ce-ți dorește din momentul în care e pe cont propriu. Eu așa am făcut. Îi mulțumesc mamei că a avut grijă de mine, dar de la un moment dat, m-am autoeducat', a mai spus celebrul designer. Cătălin Botezatu n-a făcut niciodată un secret din faptul că-i place luxul. Epatează la fiecare apariție, iar printre hainele, pantofii ori bijuteriile pe care le poartă n-ai să găsești nici un obiect ieftin ori luat din magazine… să le zicem populare’. Cea mai nouă obsesie a lui Bote e pentru bijuterii. De când este cool ca bărbații să-și umple degetele de inele, o face și el, doar că pe mâinile lui n-ai să vezi unele banale ori ieftine.

