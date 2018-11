„Eu nu uit cine sunt, nu uit de unde am plecat, privesc cu demnitate și mândrie la trecutul meu, îmi asum absolut orice, cu bune și cu rele. Îmi aduc aminte că nici prin cap nu-mi trecea să fac fashion. Îmi doream să fiu actor!

În viață nu trebuie să faci întotdeauna ce vor părinții, am devenit dintr-odată rebel. Am luat bătaie până în clasa a 12-a. Toți banii mei i-am cheltuit pe haine și pantofi, pentru iubita mea, care era măritată. M-au atras femeile măritate, femeile cu probleme. Am fost pe punctul de a renunța, îmi spuneam în sinea mea că pot face orice, să fiu fericit, dar mi-am dat seama că nu voi putea să trec de la fashion, de dragul unei femei, niciodată. Iubesc mai mult moda și îmi dau seama că este cea mai importantă.

Ea te poate face să rămâi pentru eternitate undeva în amintirea oamenilor, iar asta e mai important decât orice femeie. Eu am plătit și plătesc cu prețul sănătății și dacă ceva se va întâmpla cu mine, din cauza asta se va întâmpla', a declarat Cătălin Botezatu la Antena Stars.

